KIB Invest تنظم مبادرة “يوم يصنع فرقاً” في مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال بالتعاون مع شركة الارتقاء

من الفعالية

نظّمت شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الدولي (KIB)، مبادرة “يوم يصنع فرقاً” في مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH)، بالتعاون مع شركة الارتقاء الفكري والثقافي. وشملت المبادرة ورشاً ترفيهية وأنشطة تفاعلية وتوزيع هدايا، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الذين يتلقون الرعاية في المركز وإتاحة لحظات من المرح لهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة المستمر بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم الأطفال وأسرهم، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، جمال حمد البراك: “نؤمن بأن لفتات الاهتمام، مهما كانت بسيطة، قادرة على ترك أثر جميل في حياة الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صحية حرجة. فكل طفل يستحق أن يعيش لحظات الفرح ويستمتع بمباهج الطفولة، مهما كانت التحديات التي يمر بها. ومن هذا المنطلق، سعينا من خلال مبادرة “يوم يصنع فرقاً” إلى رسم الابتسامة على وجوه أطفال مركز بيت عبدالله، ومشاركتهم وأسرهم لحظات مميزة تبقى في ذاكرتهم. ويسعدنا التعاون مع شركة “الارتقاء” لإطلاق هذه المبادرة، التي تجسد حرصنا على خدمة المجتمع وبناء شراكات تسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس”.

الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest جمال حمد البراك

وفي إطار المبادرة، أعدت KIB Invest وشركة الارتقاء، بالتنسيق مع إدارة مركز بيت عبدالله، برنامجاً يراعي احتياجات الأطفال الذين يتلقون الرعاية فيه، ويضم ورشاً ترفيهية وألعاباً وأنشطة تفاعلية تشجعهم على المشاركة. كما شمل البرنامج توزيع الهدايا، لإضفاء البهجة وتوفير أجواء دافئة يشعر فيها الأطفال بالراحة والاهتمام.

ومن جانبها، قالت رقية إبراهيم الشيخ – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الارتقاء الفكري والثقافي: “حرصنا على تقديم تجربة تتيح للأطفال الاستمتاع بأوقاتهم والتعبير عن إبداعهم في أجواء يسودها الاهتمام والرعاية. وكان لتفاعلهم مع الأنشطة وما لمسناه من فرح أثر كبير في نفوس جميع المشاركين، وهو ما منح المبادرة معنى خاصاً. ونثمن دعم KIB Invest وتعاون مركز بيت عبدالله لرعاية الأطفال في إنجاح هذه المبادرة، ونأمل أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً أوسع للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات المجتمعية لخدمة القضايا الإنسانية”.

كما أتاحت المبادرة لفريق KIB Invest فرصة التواصل المباشر مع الأطفال ومشاركتهم أنشطة مسلية تسهم في رفع معنوياتهم وتمنحهم استراحة ممتعة من روتين الرعاية الطبية اليومي، حيث اجتمع موظفو الشركة وممثلو شركة الارتقاء والعاملون في مركز بيت عبدالله والأطفال في أجواء من الألفة والمرح، تقاسموا خلالها لحظات مليئة بالابتسامات والسعادة.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB Invest تواصل التزامها بترك أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادرات ترسخ قيم التراحم والتكافل، والدعم. ويأتي اهتمامها برفاه الأطفال في المستشفيات تأكيداً لحرصها على الارتقاء بدورها كمؤسسة مسؤولة اجتماعياً، تسعى إلى الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع.