بيت التمويل الكويتي يحصد جائزة “بنك العام على مستوى البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026” من MEED

عبدالله السيف متسلما الجائزة

حصد بيت التمويل الكويتي جائزة “بنك العام على مستوى البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026” ضمن جوائز التميز المصرفي للشركات والاستثمار التي تنظمها مجلة MEED العالمية، في إنجاز يؤكد مكانة البنك الرائدة إقليمياً وعالمياً في مختلف المجالات المصرفية، وريادته في صناعة التمويل الاسلامي، ونجاحه في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وتجربة مصرفية متكاملة لعملائه.

وتعكس الجائزة نجاح بيت التمويل الكويتي في مواصلة تطوير نموذج أعمال متكامل يجمع بين الخبرة المصرفية العريقة والابتكار المستمر في المنتجات والخدمات والحلول المالية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويدعم الشركات والمؤسسات في تنفيذ خططها التمويلية والاستثمارية بكفاءة ومرونة.

وجرى تتويج بيت التمويل الكويتي بالجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في دبي، بالتزامن مع أسبوع دبي للمستقبل المالي (Dubai Future Finance Week)، بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والمصرفي وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء المنطقة، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي، عبدالله السيف.

ويمثل هذا التتويج تقديراً لمسيرة بيت التمويل الكويتي الرائدة في ترسيخ مكانة الصيرفة الإسلامية وتعزيز دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تقديم حلول مصرفية وتمويلية متخصصة تواكب تطورات الأسواق وتلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتطلعات عملائها”

ويعكس اختيار بيت التمويل الكويتي “بنك العام على مستوى البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لعام 2026 مكانته كإحدى أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، وما يتمتع به من ملاءة مالية قوية وأداء تشغيلي متميز. وقد انعكس ذلك في تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي، حيث حقق البنك صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026 بلغ 523.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026 إلى 1,004.7 مليون دينار كويتي، محققًا نموًا بنسبة 11.7%، إلى جانب نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتعزز تنافسيته في الأسواق، ومواصلة تحقيق النمو المستدام.

ويواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره المحلي والاقليمي والعالمي مستنداً إلى خبراته المتراكمة وانتشاره الجغرافي الواسع، من خلال شبكة تضم أكثر من 600 فرع في نحو 10 دول حول العالم، الى جانب ما يمتلكه من قدرات متقدمة في هيكلة الحلول التمويلية، وبناء الشراكات، وإدارة العلاقات مع العملاء، وتقديم خدمات مصرفية واستثمارية تلائم طبيعة أعمالهم وخططهم التوسعية.

وتبرز الجائزة الدور المحوري لبيت التمويل الكويتي كشريك استراتيجي في دعم المشاريع التنموية والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المشروعات الحيوية الكبرى، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يعكس التزام البنك بدعم الاستثمار وتعزيز قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

تقييم ومعايير

يتم تقييم الجهات المشاركة في جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 وفق معايير دقيقة وشفافة من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي، حيث تقوم اللجنة بمراجعة وتقييم جميع المشاركات قبل اعتماد النتائج النهائية واختيار الفائزين.

وتستند معايير التقييم إلى النتائج المالية القابلة للقياس، والقوة المالية، والابتكار، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والريادة في التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك، وتطوير المنتجات الاستثمارية، إلى جانب توفير حلول استشارية وتمويلية عالية الجودة لعملاء الشركات والاستثمار.

عن MEED

تأسست مجلة MEED عام 1957، وتُعد من أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم المجلة، بالتعاون مع مؤسسة GlobalData Financial Services، جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات التي تحقق إنجازات متميزة في القطاع المصرفي والخدمات المالية، مع التركيز على الابتكار، وجودة الخدمات، والتميز في تجربة العملاء.