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رئيس الأركان يبحث مع مدير مكتب سياسة القوة العسكرية الكوري أوجه التعاون العسكري

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى استقباله المدير العام لمكتب سياسة القوة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا كيم كي يونغ
الكويت
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان مع المدير العام لمكتب سياسة القوة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الصديقة كيم كي يونغ أوجه التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقالت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفريق الشريعان استقبل في مكتبه المدير العام لمكتب سياسة القوة العسكرية بوزارة الدفاع الكورية والوفد المرافق له وناقش معه أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.

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