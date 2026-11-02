المجلس البلدي يوافق على اعتماد حدود موقع المجمع النفطي بمنطقة الشويخ

أمانة مجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب مؤسسة البترول الكويتية اعتماد حدود موقع المجمع النفطي القائم بمنطقة الشويخ.

ووافق المجلس على اعتماد الرأي الفني الخاص بالمعاملة ليكون الموقع بمساحة 64,591.94 ألف متر مربع مع اشتراط التنسيق مع وزارة المالية – إدارة عقود أملاك الدولة وتخويل الإدارات المختصة إجراء التعديلات اللازمة على الأبعاد أو المساحة في حدود المساحة المقررة.

كما وافق على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس الصادر لشركة المشروعات السياحية لمشروع تطوير شاطئ المسيلة بلاج 2 والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 70,334.5 ألف متر مربع ويتضمن التعديل المقترح تنظيم الاستعمالات البنائية والتجارية والترفيهية والرياضية والثقافية.

وبين أن المشروع سيشمل مركزا ترفيهيا وتدريبيا وتثقيفيا وألعابا للأطفال داخلية وخارجية ومعارض ومتاحف فضلا عن ملاعب رياضية مغطاة وأنشطة مائية وصالات تزلج إلى جانب مسارح وسينما وناد صحي وساحات للمهرجانات والفعاليات ومرافق ترفيهية متعددة الأغراض.

واعتمد البلدي الرأي الفني الوارد في المعاملة بحيث يتضمن التعديل على القرار السابق عدم احتساب المساحات الخدمية ضمن المساحات البنائية والالتزام بتقديم المخططات التفصيلية واعتمادها من الجهات المختصة قبل إصدار التراخيص والتنسيق مع وزارة المالية بشأن العقد المبرم والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل البند 1 من قرار المجلس الخاص بالمساحات التجارية بمبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول يقارب 480 مترا وعرض 5 أمتار في منطقة الرحية ممتدا من تقاطع الدائري السادس المجاور لمعسكر الذخيرة بهدف تغذية معسكر جار تخصيصه.

ووافق المجلس على طلب وزارة العدل تغيير استعمال الأرض المخصصة كموقع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة بمنطقة الشويخ الإدارية ليكون مبنى إداريا ومواقف سيارات متعدد الأدوار وتبلغ مساحة الموقع وفق المخططات المساحية نحو 6,625.37 ألف مترمربع.

كما وافق البلدي على طلبين لوزارة التجارة والصناعة في شأن تخصيص موقع لمركز التموين (نقاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة وأغراض التخزين القصير المدى الخاص بها في المناطق السكنية) ضمن منطقتي الرقة وجابر العلي بمساحة 1000 متربع مربع لكل منهما.