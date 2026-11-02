هيئة الغذاء: تحرير 9 محاضر مخالفات وإتلاف 115 كيلوغراما من اللحوم المجهولة المصدر في الفروانية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة بمراقبة تفتيش الأغذية في محافظة الفروانية تحرير تسعة محاضر مخالفات وإتلاف 115 كيلوغراما من اللحوم المجهولة المصدر ضمن جولة تفتيش على عدد من المنشآت الغذائية بالمحافظة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الجولة تمت بالتعاون مع مركزي تفتيش أغذية جليب الشيوخ وخيطان وذلك في إطار تكثيف الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح الصحية المعتمدة.

وأوضحت أن من المخالفات التي تم رصدها أيضا استغلال مساحات إضافية دون الحصول على الموافقات اللازمة وتسييح اللحوم المجمدة وعرضها بقصد بيعها على أنها لحوم طازجة وعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية العامة.

وبينت أن المخالفات تضمنت أيضا تداول أغذية مغشوشة دون الحصول على شهادة صحية سارية المفعول.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود مراقبة تفتيش أغذية محافظة الفروانية في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي للممارسات المخالفة وضمان سلامة الأغذية المتداولة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.