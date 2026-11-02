لقطة تجمع الوطني وOoredoo مع المشاركين

اختتم بنك الكويت الوطني، بالشراكة مع شركة «Ooredoo» الكويت، الدفعة الأولى من برنامج «ON Academy»، بتخريج 30 موهبة كويتية شابة في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي، وذلك بعد رحلة تدريبية مكثفة جمعت بين التعليم النظري والتطبيق العملي بإشراف نخبة من المختصين والخبراء في القطاع.

وتجسد «ON Academy» شراكة استراتيجية بين الوطني و«Ooredoo» تهدف إلى دعم وتمكين المواهب الكويتية الشابة، من خلال توفير بيئة تدريبية متخصصة تجمع بين التعليم والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات قطاع الإعلام وصناعة المحتوى المتنامي.

وشهد الحفل الختامي عرض المشاريع والأعمال التي أنجزها المشاركون خلال البرنامج، والتي جسدت ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية في مجالات متنوعة شملت صناعة المحتوى الرقمي، والتقديم التلفزيوني، والإخراج، والتأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من التخصصات المرتبطة بالمشهد الإعلامي الحديث.

واستفاد المشاركون على مدى البرنامج من منهج تدريبي متكامل جمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بإشراف نخبة من المختصين والخبراء والمهنيين في القطاع، ما أتاح لهم فرصة التعلم المباشر واكتساب خبرات عملية تسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وتمكينهم من استكشاف فرص واعدة في مجالات الإعلام والترفيه.

وتوّج البرنامج رحلة تدريبية ثرية أتاحت للمشاركين تطوير قدراتهم الإبداعية وصقل مهاراتهم المهنية، من خلال بيئة تعليمية تفاعلية ركزت على التطبيق العملي واكتساب الخبرات الواقعية، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص التي يزخر بها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

بنك الكويت الوطني و”Ooredoo” يختتمان الدفعة الأولى من برنامج “ON Academy”

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مساعد – العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني، يعقوب الباقر: «نفخر اليوم بما حققه المشاركون من إنجازات خلال الدفعة الأولى من ON Academy، فقد لمسنا حجم الشغف والالتزام والرغبة الحقيقية لدى الشباب الكويتي في تطوير قدراتهم وخوض تجارب جديدة في المجالات الإعلامية والإبداعية، وما شاهدناه من مشاريع وأعمال خلال الحفل الختامي يؤكد امتلاكهم إمكانات واعدة تستحق الدعم والرعاية وإتاحة المزيد من فرص التطوير».

وأضاف الباقر: «لم يكن الهدف من البرنامج تقديم تدريب تقني فحسب، بل توفير تجربة متكاملة تتيح للمشاركين الانخراط في بيئة تدريبية احترافية والتعلم المباشر من الخبرات المهنية المتخصصة، والتعرف عن قرب على واقع صناعة الإعلام الحديثة، حيث نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ بمنحهم الفرص المناسبة لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومسارات مهنية مستقبلية».

وتابع: «يشهد قطاع الإعلام وصناعة المحتوى نمواً متسارعاً وتطورات متلاحقة تخلق فرصاً جديدة أمام الشباب المبدع، لذلك حرصنا على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات العملية التي تساعدهم على مواكبة هذه المتغيرات وتعزيز قدرتهم على المنافسة والنجاح في بيئة عمل تعتمد بصورة متزايدة على الابتكار والإبداع والاستفادة الفاعلة من التقنيات الرقمية».

وأكد الباقر أن نجاح الدفعة الأولى من الأكاديمية يعكس أهمية تضافر جهود مؤسسات القطاع الخاص في دعم المواهب الوطنية الشابة، مشيراً إلى أن التعاون مع «Ooredoo» أسهمت في تقديم تجربة تدريبية نوعية أتاحت للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات عملية تعزز جاهزيتهم المهنية.

بنك الكويت الوطني و”Ooredoo” يختتمان الدفعة الأولى من برنامج “ON Academy”

من جانبه قال ناصر حمد العرفج، مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية والعلاقات العامة في Ooredoo الكويت: «نفخر بشراكتنا الإستراتيجية مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الكويت الوطني، والتي تجسد التزام الجانبين بتوفير فرص نوعية للشباب الكويتي وتشجيعه على استكشاف إمكاناته الإبداعية وتطوير مساراته المهنية في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى».

وأضاف العرفج: «ما حققه المشاركون خلال هذه الدفعة يؤكد أهمية توفير مبادرات نوعية تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المهني، وتسهم في إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات والثقة اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية».

وأكد العرفج أن الإعلام الرقمي اليوم أصبح من القطاعات التي تتيح فرصاً واعدة أمام الشباب لإبراز مواهبهم وبناء مسارات مهنية جديدة، مشيرا إلى أهمية توفير المبادرات التي تساعدهم على اكتشاف هذه الفرص وتنمية قدراتهم للاستفادة منها بالشكل الأمثل، خاصة وأن الدعم الذي لامسناه من المؤسسات الإعلامية وتشجيعهم هذه الكوادر المميزة التي تم تدريبها طوال الفترة السابقة يؤكد على ان السوق الإعلامي في حاجة كبيرة لكوادر إعلامية جديدة تدخل السوق، كما تم تبني العديد من خريجي الاكاديمية من قبل بعض المؤسسات الإعلامية، وهذا إن دل فإنه يدل على أن الاكاديمية قد نجحت بتحقيق الأهداف المرجوة وهي خلق فرص عملية للخريجين وإخراج جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى في الكويت يتحلون بالأمانة الإعلامية وأخلاقيات العمل الإعلامي بشكل كبير.

ويعكس برنامج «ON Academy» انسجام الرؤى المشتركة بين بنك الكويت الوطني و«Ooredoo» الكويت في دعم المبادرات الهادفة إلى تنمية المواهب الوطنية وفتح آفاق جديدة أمامها، وقد أسهم هذا التعاون في تقديم تجربة نوعية تجمع بين الخبرات المتنوعة للطرفين، بما عزز من قيمة البرنامج وأثره في تطوير قدرات المشاركين وإعدادهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وأعرب عدد من خريجي الدفعة الأولى من «ON Academy» عن تقديرهم للتجربة التي أتاحها البرنامج، مؤكدين أنها أسهمت في تطوير مهاراتهم المهنية وتوسيع آفاقهم في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى.

طيبة النجار

وقالت طيبة النجار: «منحتني الأكاديمية فرصة فريدة للتعلم من نخبة من الخبراء والمتخصصين، كما ساعدتني على اكتساب مهارات عملية عززت ثقتي بقدراتي وأتاحت لي فهم متطلبات العمل الإعلامي بصورة أعمق».

عثمان الأحمد

وقال عثمان الأحمد: «ما يميز ON Academy هو تركيزها على الجانب التطبيقي، حيث أتيحت لنا فرصة العمل على مشاريع واقعية والاستفادة من خبرات مهنية متنوعة، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتنا وتطوير قدراتنا الإبداعية».

دانة بن سلامة

فيما أكدت دانة بن سلامة أن البرنامج شكّل نقطة انطلاق مهمة لمسيرتها المهنية، قائلة: «أكسبتنا الأكاديمية أدوات ومعارف حديثة في مجالات صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وعززت معرفتنا بفرص واعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً لتحقيق طموحاتنا المهنية».

علي الداوود

بدوره قال علي الداوود: «لم تقتصر استفادتنا من الأكاديمية على اكتساب المهارات والمعارف المهنية فحسب، بل منحتنا أيضاً فرصة لبناء شبكة من العلاقات والتواصل مع خبراء ومتخصصين في القطاع، وأشكر بنك الكويت الوطني وOoredoo الكويت على هذه المبادرة التي عكست اهتماماً حقيقياً بتمكين الشباب الكويتي وفتح المجال أمامه لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى».

ويواصل بنك الكويت الوطني دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق ورعاية المبادرات النوعية التي تستهدف تمكين الشباب الكويتي وتطوير مهاراته في مختلف المجالات التعليمية والمهنية، وتُعد «ON Academy» امتداداً لجهود البنك المستمرة في دعم الطاقات الوطنية الشابة، وتوفير الفرص التي تساعدها على اكتشاف إمكاناتها وتنمية قدراتها والاستعداد لمتطلبات المستقبل، انطلاقاً من إيمانه بأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للكويت.