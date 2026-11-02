بنك “وياي” يبرم شراكة استراتيجية مع بست اليوسفي لتقديم خصم 20% لحاملي بطاقة  SELECT

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أعلن بنك وياي عن شراكة استراتيجية مع بست اليوسفي، أبرز وجهات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الكويت، تتيح لحاملي بطاقة SELECT ممن يحولون مكافأتهم الطلابية إلى بنك وياي الاستفادة من خصم حصري بنسبة 20% على جميع المشتريات عند الدفع بالبطاقة، وذلك بحد أدنى للشراء 50 ديناراً كويتياً.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية وياي الهادفة إلى تقديم قيمة أكبر لعملائه من الشباب وطلبة الجامعات، من خلال بناء منظومة متكاملة من المزايا والعروض التي ترتبط باحتياجاتهم اليومية وتواكب اهتماماتهم المتغيرة، سواء في التكنولوجيا أو التعليم أو الترفيه أو أسلوب الحياة بشكل عام.

وتجسد بطاقة SELECT هذه الرؤية بوصفها أكثر من مجرد بطاقة مصرفية، إذ تمنح حامليها إمكانية الوصول إلى باقة متنوعة من المكافآت والعروض الحصرية المصممة خصيصاً للشباب، بما يعزز استفادتهم من إنفاقهم اليومي ويمنحهم مزايا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء وياي من الحصول على أحدث الأجهزة والتقنيات ومنتجات الحياة اليومية من بست اليوسفي بأسعار تنافسية، بما يرسخ التزام البنك بتقديم مزايا عملية تعكس أنماط الإنفاق الحقيقية للشباب وتلبي احتياجاتهم المختلفة.

عارف اليوسفي الرئيس التنفيذي لشركة بست وآمال الدويسان رئيس بنك وياي

وقالت عليا الصانع، نائب رئيس التسويق في بنك وياي: “نؤمن بأن العمل المصرفي يجب أن يواكب أسلوب حياة الشباب ويضيف قيمة حقيقية لتجاربهم اليومية. ومن هنا تأتي شراكتنا مع بست اليوسفي كإضافة جديدة إلى منظومة المزايا التي نوفرها لعملائنا من حاملي بطاقة SELECT، والتي صُممت لتمنح الشباب وصولاً إلى عروض ومكافآت ترتبط باهتماماتهم الفعلية وتساعدهم على الاستفادة بشكل أكبر من إنفاقهم. ونواصل العمل على توسيع شبكة شركائنا لتقديم تجربة مصرفية أكثر ارتباطاً باحتياجات الجيل الجديد وتطلعاته.”

وقال وائل ديب، المدير العام لمجموعة الإلكترونيات في بست اليوسفي: “نعتز بشراكتنا مع بنك وياي، والتي تعكس التزام الطرفين بتقديم قيمة حقيقية للشباب في الكويت. وتتيح هذه المبادرة لحاملي بطاقة SELECT الاستفادة من خصم استثنائي على مجموعة واسعة من المنتجات التقنية والإلكترونية التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، سواء للدراسة أو العمل أو الترفيه. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تقديم تجربة تسوق أكثر فائدة وتميزاً لعملائنا المشتركين.”

وتعكس هذه الشراكة توجه وياي نحو ترسيخ مكانة SELECT كمنصة مزايا متكاملة للشباب وطلبة الجامعات في الكويت، عبر توفير عروض حصرية مع علامات تجارية مفضلة لديهم، بما يجعل التجربة المصرفية جزءاً من نمط حياتهم اليومي وليس مجرد أداة لإدارة الأموال.