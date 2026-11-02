ZainTECH وDell Technologies تُمكنان المؤسسات من تعزيز المرونة السيبرانية وتحديث البنية التحتية الرقمية

دخلت شركة ZainTECH ذراع الحلول الرقمية التابعة لمجموعة زين، في تعاون استراتيجي مع Dell Technologies بهدف تعزيز خدمات البنية التحتية المُدارة للمؤسسات في المنطقة، وتوفير حلول متقدمة لتخزين البيانات وحمايتها.

وأوضحت الشركة أن هذه التعاون يدعم جهود المؤسسات في مواكبة التحولات التقنية المتسارعة وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، ومواصلة رحلتها نحو التحول الرقمي، مبينة أن هذه الخطوة ستتيح حلول Dell PowerProtect Data Domain وDell PowerScale، التي تُمكّن المؤسسات من تحديث بيئات البيانات، وتعزيز المرونة السيبرانية، والاستجابة بكفاءة أكبر للنمو المتسارع في أحجام البيانات ومتطلبات الأعمال الحديثة.

وكشفت شركة ZainTECH أن مع تسارع تبني الحوسبة السحابية وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد على البيانات كمحرك رئيسي للأعمال، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع تضمن أعلى مستويات الكفاءة والأمان، ومن هذا المنطلق، تسهم هذه الشراكة في توسيع محفظتها من خدمات البنية التحتية المُدارة، عبر توفير حلول متقدمة للنسخ الاحتياطي وحماية البيانات وإدارتها وفق معايير المؤسسات العالمية.

وأفادت الشركة أن هذه الحلول تتوفر عبر Microsoft Azure Marketplace، ما يمنح المؤسسات إمكانية الوصول السلس إلى تقنيات Dell المتقدمة من خلال نموذج تشغيل واستهلاك مرن قائم على الحوسبة السحابية، ويساعدها على تسريع عمليات التحديث الرقمي دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة في البنية التحتية التقليدية.

الجدير بالذكر أن حلولDell PowerScale للمؤسسات ستساعد في تلبية الطلب المتزايد على تخزين البيانات غير المهيكلة ودعم التطبيقات وأعباء العمل ذات الأداء العالي، فيما يوفر Dell PowerProtect Data Domain قدرات متقدمة للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات والتعافي السيبراني، بما يعزز حماية الأصول الرقمية الحيوية ويحسن استمرارية الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا “تشهد المؤسسات اليوم نموا غير مسبوق في أحجام البيانات، بالتزامن مع تزايد المتطلبات المتعلقة بالأمن والمرونة والكفاءة التشغيلية، ومن خلال إتاحة تقنيات Dell المتقدمة عبر ZainTECH، نمكن المؤسسات من تحديث استراتيجيات البنية التحتية لديها، وتعزيز مرونتها السيبرانية، وبناء أسس تقنية قوية تدعم الابتكار المستقبلي، بما في ذلك تطبيقات وأعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

وأضاف قائلا “إن توفير هذه الحلول المتطورة يسهم في الحد من تعقيدات إدارة البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات التي تدير بيئات بيانات متنامية ومتسارعة التطور”.

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزامZainTECH بتمكين المؤسسات من بناء بيئات تقنية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتسارعة في عالم الأعمال الرقمي، من خلال توفير حلول متقدمة لحماية البيانات وإدارتها وتعزيز استمرارية الأعمال، بما يرفع مستويات الكفاءة التشغيلية ويدعم جاهزية المؤسسات لمستقبل أكثر اعتماداً على البيانات والتطبيقات الذكي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية ZainTECH الرامية إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في أسواق الشرق الأوسط، عبر تقديم حلول تجمع بين البنية التحتية الحديثة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة متكاملة، بما يساعد المؤسسات على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتها التقنية وتسريع وتيرة الابتكار والنمو.

ونجحت شركة ZainTECH خلال السنوات الماضية في ترسيخ حضورها كشريك رقمي موثوق للمؤسسات في المنطقة، مستفيدة من خبراتها المتخصصة وشبكة شراكاتها العالمية ومحفظتها المتنامية من الخدمات المُدارة والحلول الرقمية. وتواصل الشركة توسيع قدراتها لمواكبة احتياجات القطاعات المختلفة، من خلال توفير نماذج تشغيل مرنة وخدمات متقدمة تدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي المستدام.