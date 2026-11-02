“بوبيان” يطلق مسابقة لتصميم بطاقة Visa مسبقة الدفع بمناسبة اليوم الوطني 2027

مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله

أعلن بنك بوبيان إطلاق مسابقة لتصميم بطاقة بوبيان فيزا مسبقة الدفع بمناسبة اليوم الوطني الكويتي 2027، وذلك بالتعاون مع شركة Visa، في مبادرة تتيح للمواهب الإبداعية الكويتية فرصة تقديم تصاميم مستوحاة من الهوية الوطنية والتراث الكويتي، بما يعكس حرص البنك على دعم المواهب وتشجيعها على الإبداع والمشاركة في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية.

وخصص البنك جوائز نقدية بإجمالي 3,000 د.ك لأفضل 3 تصاميم، حيث يحصل الرابح بالمركز الأول على 1,500 د.ك، إلى جانب اعتماد تصميمه وطباعته على بطاقة بوبيان فيزامسبقة الدفع بنسختها الفعلية والخاصة باليوم الوطني 2027، فيما يحصل الرابح بالمركز الثاني على 1,000 د.ك، والثالث على 500 د.ك.

ومن المقرر إتاحة طلب البطاقة وإصدارها للعملاء خلال فبراير 2027، بالتزامن مع احتفالات دولة الكويت باليوم الوطني.

إبداع وطني ومشاركة مجتمعية

وفي هذا السياق، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله ، إن المسابقة تعكس حرص “بوبيان” على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية من خلال مبادرات تجمع بين الإبداع والمشاركة المجتمعية، وتفتح المجال أمام أصحاب المواهب الكويتية للمساهمة في تصميم أحد منتجات البنك المصرفية، بما يمنحهم فرصة للتعبير عن اعتزازهم بالكويت من خلال رؤى فنية مستوحاة من هويتها وتراثها.

وأضافت “نؤمن في بوبيان بأهمية دعم المواهب الإبداعية لإبراز قدرتها وأفكارها، لاسيما في المناسبات الوطنية التي تحمل مكانة خاصة لدى الجميع. ومن خلال هذه المسابقة، نتطلع إلى رؤية تصماميم بأساليب فنية مبتكرة، تحمل طابعاً وطنياً مميزاً، بما يعكس حرصنا على تقديم مبادرات تجمع بين الإبداع والتفاعل المباشر مع المجتمع”.

وأوضحت العبدالله أن المسابقة تتميز بإتاحة الفرصة أمام الجمهور لتقديم تصاميمهم، إلى جانب مشاركة عملاء “بوبيان” في اختيار التصميم النهائي للبطاقة من خلال التصويت على أفضل ثلاثة تصاميم يتم ترشيحها من قبل البنك، مشيرة إلى أن هذه اللآلية تعزز التفاعل مع المجتمع، وتمنح العملاء دوراً مباشراً في اختيار تصميم منتج مصرفي يرتبط بمناسبة وطنية يعتز بها الجميع.

وأشارت إلى أن اعتماد التصميم النهائي وإصداره على بطاقة بوبيان فيزا مسبقة الدفع يمنح المبادرة قيمة إضافية، من خلال تحويل الإبداع الفني إلى منتج مصرفي فعلي يصل إلى العملاء، ويتيح لصاحب التصميم الرابح رؤية عمله ضمن إصدار خاص يحمل بصمته الإبداعية، بما يُشجع المواهب على تقديم أفكار مميزة، ويمنح إبداعاتهم فرصة للظهور المتميز.

وأكدت العبدالله أن “بوبيان” يواصل تطوير منظومة البطاقات المصرفية وتقديم منتجات وتجارب مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم، مشيرة إلى أن إشراكهم في مبادرات من هذا النوع يعكس اهتمام البنك بتعزيز تواصلهم مع المنتجات وتقديم تجارب تجمع بين المزايا المصرفية والقيمة التي تضيفها المشاركة المجتمعية والتفاعل مع البنك.

آلية المشاركة والتصويت

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة تقديم تصاميمهم حتى 3 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان، باستخدام النموذج المعتمد ووفق المواصفات والشروط المحددة. وستخضع جميع المشاركات للمراجعة الداخلية من قبل بنك بوبيان للتأكد من توافقها مع متطلبات المسابقة.

وسيقوم البنك باختيار أفضل خمسة تصاميم مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بتصميم وانتاج البطاقات، تمهيداً لعرضها للتصويت من قبل عملاء البنك خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن الرابحين بالمراكز الثلاثة الأولى في 25 نوفمبر 2026.

وتقتصر المشاركة في المسابقة على المقيمين داخل دولة الكويت، بحد أقصى تصميمين لكل مشارك، مع اشتراط أن تكون الأعمال المقدمة أصلية ومن إعداد المشاركين أنفسهم وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للمسابقة.