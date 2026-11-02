بيت التمويل الكويتي يكرم الفائزين فى مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم

عبدالله السيف مع الفائزين

كرم بيت التّمويل الكويتي الطلبة الفائزين من المشاركين فى مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم التى نظمها بنسختها الرابعة عشرة، وهي المسابقة الأكبر من نوعها من حيث الجوائز وعدد المتسابقين، تأكيدا على دوره المجتمعي الرائد واهتمامه المتواصل بتنمية قدرات النشء، والاهتمام بتلاوة وحفظ كتاب الله.

وقد شهدت مسابقة بيت التمويل الكويتي لتلاوة وحفظ القرآن الكريم لشريحتي النشء والشباب اقبالا كبيرا من الذكور والاناث ، من فئات عمرية مختلفة، تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم.

وقال المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي ، عبدالله السيف، فى كلمته خلال حفل التكريم ، إن المسابقة تشجع على اكتشاف الموهوبين في الحفظ والتلاوة، كما أنها تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم ، مشيرا إلى أن المسابقة التي ينظمها بيت التمويل الكويتي للعام الـ 14 على التوالي شملت عددا كبيرا من حفاظ وقراء كتاب الله ، وقد ساهمت عوامل ايجابية مهمة منها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم فى ابراز قدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم ومستوياتهم ، فى اجواء طيبة من المنافسة القوية والتسابق من اجل الحصول على افضل مركز وترتيب.

وقد أعرب الفائزون عن سعادتهم البالغة بالفوز بهذه المسابقة كونها تتعلق بحفظ كتاب الله ، اذ هى فرصة جيدة لتحفيزهم وغيرهم على إتقان الحفظ والقراءة، معتبرينها مبادرة طيبة من بيت التمويل الكويتى على صعيد الأنشطة والبرامج التي حققت لهم إظهار مهاراتهم وقدراتهم ، بالإضافة إلى نيل الثواب وجزاء الخير إن شاء الله من رب العالمين.

وتعتبر المسابقة من الأنشطة الرئيسية التي يتم اقامتها بشكل سنوي وتندرج ضمن سعى بيت التمويل الكويتى الدائم نحو تنظيم فعاليات في مجالات وأعمال مختلفة تناسب اهتمامات الشباب المتعددة، وتنسجم مع قدراتهم ورعاية المبدعين منهم.