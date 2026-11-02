استشهاد فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين إثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة

دمار في قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة أربعة آخرون بينهم طفلة وسيدة إثر غارتين جويتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في مدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.

وقالت السلطات الصحية في تصريحات صحفية إن فلسطينيا استشهد وأصيب اثنان آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا لفلسطينيين غرب مدينة (خانيونس) فيما استهدفت غارة جوية أخرى خيمة تؤوي نازحين في منطقة (المواصي) التابعة لذات المدينة ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين بينهما طفلة وسيدة.

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة حيث شهدت المناطق الشرقية لمحافظة (خانيونس) توغلا لعدد من آليات الاحتلال تحت غطاء كثيف من قذائف المدفعية وإطلاق النار المتواصل مما دفع العديد من النازحين في المنطقة الى النزوح مجددا نحو المناطق الغربية.