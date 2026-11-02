الهند تجلي الآلاف استعدادا لثاني إعصار في أسبوع

رجال يتغطّون بغطاء بلاستيكي خلال هطول الأمطار في كاكينادا بولاية أندرا براديش الهندية

بدأت السلطات الهندية اليوم الاثنين في إجلاء السكان من منطقة الساحل الشرقي للبلاد، قبل يوم من الموعد المتوقع لوصول عاصفة إعصارية عاتية إلى اليابسة في منطقة لا تزال تتعافى من إعصار مميت اجتاحها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يكون الإعصار موراسو أقل شدة من الإعصار أرناب الذي اجتاح المنطقة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وتدمير عشرات المنازل وإتلاف محاصيل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يصل الإعصار موراسو إلى اليابسة في الساعات الأولى من غد الثلاثاء.

وقال براكار جين مدير هيئة ​إدارة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز اليوم الاثنين “تم إجلاء نحو 2000 شخص، ولا تزال العملية مستمرة. ونعتزم إجلاء نحو 30 ألف شخص”.

وتشكل الإعصار فوق خليج البنغال، وهو منطقة تتعرض لأعاصير مدارية تسببت في عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض ولايتا تاميل نادو وأندرا براديش، على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، لأسوأ تبعات الإعصار.