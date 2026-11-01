الداخلية: القرعة العلنية لدورة الطلبة الضباط الـ50 تسفر عن ترشيح 200 متقدم و50 على قائمة الاحتياط

القرعة العلنية لدورة الطلبة الضباط الـ50 تسفر عن ترشيح 200 متقدم و50 على قائمة الاحتياط

أجرت وزارة الداخلية اليوم الأحد القرعة العلنية لاختيار المرشحين للالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة الـ50 من حملة شهادة الثانوية العامة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وأسفرت عن ترشيح 200 متقدم و50 على قائمة الاحتياط.

وجرت مراسم القرعة تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء فواز الرومي وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد اللواء الوهيب في كلمة ألقاها في ختام القرعة العلنية أن الالتحاق بالمؤسسة الأمنية شرف وأمانة ومسؤولية وطنية تتطلب الالتزام والانضباط والإخلاص في أداء الواجب.

ودعا الطلبة إلى الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي والتدريب الميداني ليكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة الكويت وحماية الأرواح والممتلكات متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.

وبلغ إجمالي المتقدمين للالتحاق بالدورة 1347 متقدما استوفوا الشروط والمعايير الأساسية للتسجيل وخضعوا لاختبار القدرات والثقافة العامة واختبار اللياقة البدنية بما يتماشى مع متطلبات العمل العسكري تأهل منهم 309 متقدمين اجتازوا مراحل التقييم المعتمدة.

وتأتي القرعة العلنية في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وتعزيز الثقة في إجراءات الاختيار والقبول.