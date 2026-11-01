وزير التربية يستقبل الفائزين في تحدي القراءة العربي الموسم العاشر 2026

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي يستقبل الفائزين في تحدي القراءة العربي الموسم العاشر 2026

استقبل وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد الفائزين في تحدي القراءة العربي في الموسم العاشر لعام 2026 إلى جانب المشرفين والمدارس الذين حققوا مراكز متقدمة في المنافسات تقديرا لإنجازاتهم المشرفة العاكسة للبيئة التعليمية الكويتية المتميزة.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن الوزير الطبطبائي هنأ الفائزين والفائزات بما حققوه من إنجازات متميزة مشيدا بما أظهروه من شغف بالقراءة والحرص على المعرفة والاطلاع مشيرا الى أن هذه النتائج تمثل مصدر فخر واعتزاز لوزارة التربية وتعكس الجهود المبذولة في تنمية مهارات الطلبة وصقل قدراتهم العلمية والثقافية.

وأكد أن وزارة التربية تولي المبادرات الثقافية والتعليمية الهادفة أهمية كبيرة وفي مقدمتها تحدي القراءة العربي لما تؤديه من دور فاعل في ترسيخ حب القراءة لدى النشء وتوسيع مداركهم وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان الواعي والمثقف يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف أن ما حققه الطلبة الكويتيون من مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي يعكس ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات متميزة فضلا عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمشرفون والإدارات المدرسية في رعاية المواهب الطلابية وتشجيعها على المشاركة والمنافسة وتحقيق الإنجازات.

وذكر أن الوزارة مستمرة في دعم الطلبة المتميزين وتوفير البيئة التربوية المحفزة للإبداع والابتكار مثمنا بصورة خاصة الإنجازات التي حققها الطلبة من ذوي الهمم والتي تجسد قدرتهم على التميز والعطاء والمنافسة وتعكس أهمية إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الطلبة لإبراز قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وشملت قائمة المكرمين الطالب عبدالله المطيري الذي حقق المركز الرابع في تحدي القراءة العربي للموسم العاشر لعام 2026 ضمن فئة الطلبة من ذوي الهمم والطالبة نور الكندري التي جاءت ضمن قائمة العشرة الأوائل في المسابقة.

كما شمل التكريم ثانوية اليرموك التي حققت المركز الثاني في جائزة المدرسة المتميزة وتسلمت التكريم مديرة المدرسة نهى بن سلامة إلى جانب الأستاذة بدور فالح التي حققت المركز الثالث في جائزة المشرف المتميز.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية محمد الخالدي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار.