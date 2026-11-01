رئيس الأركان يؤكد أهمية تعزيز التحول الرقمي لدعم المنظومة العسكرية والأمنية

جانب من زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان إلى مديرية مركز بيانات شبكة الأمن الوطني

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأحد أهمية مواصلة تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم المنظومة العسكرية والأمنية.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال زيارة الفريق الشريعان إلى مديرية مركز بيانات شبكة الأمن الوطني حيث استمع إلى إيجاز شامل حول أبرز مهام المديرية وواجباتها والمشاريع التقنية الجاري تنفيذها وخطط التحديث والتطوير المستقبلية لمواكبة أحدث الأنظمة في مجال الاتصالات والشبكات.

وأشاد الفريق الشريعان وفق البيان بجهود منتسبي مركز بيانات شبكة الأمن الوطني مثمنا دورهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العسكرية والأمنية ممثلة بالجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتكثيف الجهود التدريبية والتأهيلية بما يضمن التشغيل الفعال والمستدام للشبكة.