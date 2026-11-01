ممثل وزير الدفاع وكيل وزارة الدفاع يشارك في النسخة الـ22 لقمة حوار المنامة للأمن الإقليمي

ممثل وزير الدفاع وكيل وزارة الدفاع خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ22 لقمة حوار المنامة للأمن الإقليمي

شارك ممثل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح في فعاليات النسخة الـ22 لقمة حوار المنامة للأمن الإقليمي المقام بمملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 30 أكتوبر لغاية 1 نوفمبر 2026.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن المؤتمر يعد من أبرز المنتديات الإقليمية المعنية بمناقشة قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والقيادات العسكرية من مختلف دول العالم لمناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية والإقليمية وتطوير آليات التنسيق المشترك لمواجهتها.

وأضافت أن ممثل وزير الدفاع التقى على هامش المؤتمر بنائب وزير الدفاع لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة الدكتور نيلس شميد حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأفادت بأن الشيخ عبدالله الصباح التقى أيضا بعدد من المسؤولين ومدراء الشركات المختصة بالصناعات الدفاعية.