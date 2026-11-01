بنك برقان ينظّم فعالية زراعية لطلبة المدرسة المتحدة الأمريكية “AUS” احتفاءً بأسبوع التخضير وتعزيزاً للوعي البيئي

مدير أول المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

في إطار التزامه المتواصل بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، نظّم بنك برقان فعالية زراعية لطلبة المدرسة المتحدة الأمريكية (AUS)، احتفاءً بأسبوع التخضير في الكويت، وهي مناسبة بيئة وطنية. وتأتي هذه المبادرة امتداداً للشراكة السنوية التي تجمع بين البنك والمدرسة، وتجسّد حرصه على تعريف الطلبة بمفاهيم الاستدامة بأسلوب عملي، بما يسهم في توثيق ارتباطهم بالطبيعة منذ الصغر، وتشجيعهم على تبنّي سلوكيات إيجابية للمحافظة على البيئة في الكويت.

وأُقيمت الفعالية في المدرسة، بمشاركة الطلبة والمدرسين في زراعة الشتلات والزهور ومجموعة متنوعة من النباتات، في تجربة عملية أتاحت لهم التعرف على أهمية الغطاء النباتي والمساحات الخضراء ودورهما في الحفاظ على البيئة. وإلى جانب إضفاء لمسة جمالية على محيط المدرسة، ساهمت الفعالية في ترك أثر إيجابي لدى الطلبة وتعزيز المبادرات الفردية في تنمية حس المسؤولية تجاه البيئة.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “نؤمن بأن غرس الوعي البيئي لدى الأجيال الشابة يبدأ بإتاحة الفرص أمامهم للتعلم من خلال التجربة العملية. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال هذه الفعالية على تعريف الطلبة بأهمية الزراعة والمحافظة على المساحات الخضراء، وتشجيعهم على القيام بدور فاعل في حماية البيئة. ونأمل أن تساهم هذه التجربة في غرس سلوكيات إيجابية في حياتهم اليومية، وأن تحفزهم على مشاركة ما اكتسبوه مع أسرهم ومحيطهم المجتمعي”.

مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان حصة حسين النجادة برفقة طلبة المدرسة المتحدة الأمريكية “AUS” خلال الفعالية الزراعية التي نظمها البنك احتفاءً بأسبوع التخضير في الكويت

وأضافت النجادة: “يجسد تعاوننا المتواصل مع المؤسسات التعليمية، ومن بينها المدرسة المتحدة الأمريكية (AUS)، حرصنا على توفير تجارب تعليمية تتيح للطلبة تحويل المعرفة إلى أنشطة لها أثر إيجابي. وتمثل هذه الشراكات جزءاً مهماً من نهجنا في دعم التعليم وإثراء روح المشاركة والمسؤولية لدى الطلبة، بالتوازي مع مواصلة جهودنا لدعم التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة والمساهمة في مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الكويت”.

وبالتوازي مع الفعالية الزراعية، حرص بنك برقان على نشر الثقافة المالية لدى الطلبة والمعلمين، من خلال تسليط الضوء على أبرز الرسائل التوعوية لحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، ودعم البنوك المحلية. وركزت الرسائل التوعوية على أهمية ثقافة الادخار منذ الصغر، والتعريف بأسس التخطيط المالي السليم، وكيفية اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومسؤولة.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل جهوده في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة التي تشمل مجالات التعليم، وتعزيز الوعي البيئي والثقافة المالية، وتمكين الطلبة وجيل الشباب، بما يعكس التزامه بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وانطلاقاً من شعاره المؤسسي “أنت دافعنا”، يحرص البنك على ترسيخ دوره كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.