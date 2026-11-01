"زين".. أفضل شبكة في السرعة والتغطية واستمرارية الجودة

حافظت زين على لقب “أفضل شبكة في الكويت” في أحدث تقرير أصدرته مؤسسة Opensignal عن تجربة الشبكات المتنقلة للربع الثاني من 2026، وتصدرت جميع المؤشرات التي شملها التقرير، محققة أكبر حصيلة من الجوائز بإجمالي14 جائزة، منها 9 جوائز منفردة و5 جوائز مشتركة، لتتصدر بذلك جميع المؤشرات التي شملها التقرير.

وكشف التقرير تفوق زين في أبرز ركائز تجربة المستخدم، في مقدمتها السرعة والتغطية واستمرارية جودة الشبكة، حيث حققت الشركة المركز الأول في عدد من المؤشرات الحيوية المرتبطة بالاستخدام اليومي للعملاء.

وبينت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها المتواصل بتطوير بنيتها التحتية واستثماراتها التقنية، بما يضمن تقديم مستويات متقدمة من الأداء والسرعة والموثوقية، والارتقاء بتجربة الاتصال على مختلف الخدمات الرقمية.

واعتمد التقرير على قياسات من تجارب المستخدمين الفعلية، إذ جاءت النتائج الجديدة امتدادا للنجاحات التي حققتها في تقرير Opensignal الصادر في فبراير 2026، حيث حافظت على ريادتها في المؤشرات التسعة التي سبق أن تصدرتها، قبل أن تعزز مكانتها هذا العام وترفع رصيدها إلى 14 جائزة، في تأكيد جديد على تفوقها المستدام في السوق الكويتية.

وصنف التقرير زين في المركز الأول في فئة السرعة على مستوى جميع جوائز الأداء، حيث سجل مستخدمو شبكتها سرعة تنزيل إجمالية بلغت 130.9 ميغابت في الثانية، متقدمةً بنسبة10 %على أقرب منافس، كما حققت الشركة الصدارة في سرعة التنزيل عبر شبكة الجيل الخامس (5G) بمتوسط بلغ 319.2 ميغابت في الثانية، وبفارق وصل إلى29 % عن صاحب المرتبة التالية.

وأوضحت زين أن هذه النتائج تعكس حجم التطوير المستمر الذي تشهده شبكتها، إذ ارتفع متوسط سرعة التنزيل الإجمالية بنسبة53 % مقارنةً بالربع الثاني من العام 2025، ليرتفع من85.9 ميغابت في الثانية إلى130.9 ميغابت في الثانية خلال عام واحد فقط.

وأفادت الشركة أن هذا التفوق التقني امتد إلى مجال التغطية، حيث حصدت جائزة في فئة التغطية بنتيجة8.10 من 10، متقدمةً بنسبة 19%على أقرب منافسيها، كما حققت المركز الأول في تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) بنتيجة بلغت4.91 بفارق 8%عن المنافس التالي، مبينة أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح استراتيجيتها في توسيع نطاق شبكتها وتعزيز كفاءتها، بما يضمن لعملائها تجربة اتصال أكثر استقراراً وموثوقية في مختلف أنحاء الكويت.

وعلى جانب استمرارية جودة الشبكة، واصلت زين ترسيخ تفوقها بعد أن كانت المشغل الوحيد الذي حصد جائزتي “الجودة الثابتة ” و”جودة الجيل الخامس الثابتة (5G)”، متقدمةً على أقرب منافسيها بنسبة 29% و26%على التوالي.

وتُعد هذه المؤشرات من أبرز المقاييس التي تعكس قدرة الشبكة على تقديم أداء موثوق ومستقر للتطبيقات والخدمات الرقمية الأكثر استخداما، مثل مشاهدة الفيديو عالي الدقة، وعقد المكالمات الجماعية، وتصفح الإنترنت بسلاسة وسرعة، الأمر الذي يؤكد نجاح زين في توفير تجربة رقمية متكاملة ترتكز على الجودة الفعلية التي يلمسها العملاء في حياتهم اليومية.

وبينت الشركة أنها عززت حضورها في مؤشرات التجارب الرقمية المتقدمة، بعدما حصدت بشكل منفرد جوائز “تجربة الألعاب ” و”تجربة الألعاب عبر شبكة الجيل الخامس” و”تجربة الفيديو عبر شبكة الجيل الخامس”، في إنجاز يعكس كفاءة شبكتها في دعم التطبيقات التفاعلية والترفيهية التي تتطلب مستويات عالية من الأداء وزمن استجابة منخفضاً.

الجدير بالذكر أن هذه النتائج تؤكد قدرة شبكة زين على توفير تجربة استخدام متفوقة لعشاق الألعاب الإلكترونية ومتابعي المحتوى المرئي، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على خدمات البيانات والتجارب الرقمية المتقدمة.

وفي المؤشرات التي لم تُظهر فروقا إحصائية حاسمة بين مشغلي الاتصالات في الكويت، نجحت زين في تقاسم الصدارة ضمن عدد من الفئات الرئيسية، شملت الموثوقية وسرعة الرفع وسرعة الرفع عبر شبكة الجيل الخامس، والوقت على الشبكة، وتجربة الفيديو، وهو ما يعكس الأداء المتوازن للشركة وقدرتها على تحقيق مستويات متقدمة عبر مختلف عناصر تجربة المستخدم، وليس في جانب واحد فقط من جوانب الخدمة.

وتُبرز هذه النتائج شمولية استراتيجية زين في تطوير الشبكة، حيث واصلت تحقيق مستويات تنافسية عالية في مؤشرات الأداء الرئيسية التي ترتبط مباشرة بجودة الاتصال واعتمادية الخدمة، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات الاتصالات الرقمية في السوق الكويتي.

وتأتي هذه الإنجازات في وقت تواصل فيه زين تنفيذ خططها الطموحة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز جاهزية شبكتها لمتطلبات المستقبل، إذ تُعد من أوائل شركات الاتصالات على مستوى العالم التي أطلقت تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) تجارياً وبنطاق تغطية يشمل جميع مناطق الكويت، إذ يعكس هذا الإنجاز حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة في أحدث تقنيات الاتصالات، والتزامها المستمر بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بأداء الشبكة وتواكب النمو المتسارع في الطلب على الخدمات والتطبيقات الرقمية المتقدمة.

وفي سياقٍ مُتصل، صنّف مؤشّر التميّز العالمي للشبكات الصادر عن Opensignal دولة الكويت في المرتبة السادسة عالمياً في سرعة التنزيل خلال الربع الثاني من 2026، لتتقدّم خمس مراتب مُقارنةً بالربع السابق، بما يؤكّد قوّة سوق الاتصالات في الكويت، الذي تواصل زين ضمنه قيادة الأداء ووضع معايير مُتقدمة عبر أبرز مؤشّرات تجربة الشبكة.

وتواصل زين الاستثمار في سعات الشبكة وتقنياتها وقدراتها الذكية لمواكبة تطلّعات العملاء والطلب المتزايد على البيانات، واضعةً في صميم أولوياتها ترجمة التطوّر التقني إلى تجربة اتصال أسرع وأكثر موثوقية واستقراراً في مختلف أنحاء الكويت.