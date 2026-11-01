وزير الأوقاف: حريصون على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتنمية قدراتهم

وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي يلتقي بوفد نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية لبحث سبل التعاون في المجالات الدينية والتوعوية بما يسهم في تيسير استفادتهم من برامج الوزارة وخدماتها

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأحد الحرص على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتنمية قدراتهم من خلال التواصل مع الجهات المعنية برعايتهم والاطلاع على الجهود في تأهيلهم وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الوسمي وفدا من نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية للإطلاع على أبرز البرامج والأنشطة التي ينفذها النادي وبحث سبل التعاون في المجالات الدينية والتوعوية بما يسهم في تيسير استفادتهم من برامج الوزارة وخدماتها.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إن الوزارة حريصة على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم في المجالات الدينية والتثقيفية من خلال تعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة والبرامج المناسبة لقدراتهم مؤكدا أن العناية بهذه الفئة تنطلق من القيم الإسلامية التي تحث على التكافل والتراحم وصون الكرامة الإنسانية.

وشدد على أهمية التعاون مع الجهات المتخصصة والاستفادة من خبراتها في تطوير أساليب التوعية والتعليم الديني بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسعي لتيسير وصول خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع دون استثناء.