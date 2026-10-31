الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد توازنه بسداسية أمام ألافيس ويستعيد الصدارة

لاعبو برشلونة يجتفلون بتسجيل هدف

صب برشلونة جام غضبه على ديبورتيفو ألافيس بعد أسبوع من خسارته مواجهة الكلاسيكو امام غريمه التقليدي ريال مدريد، واكتسحه 6-1 مستعيدا صدارة احتلها موقتا أتلتيكو مدريد بفوزه على ليفانتي 2-0 في وقت سابق من السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تلقى العملاق الكاتالوني خسارته الأولى عقب سلسلة من تسعة انتصارات متتالية، على يد غريمه النادي الملكي 1-2، لم يجد أي مشكلة لتجاوز عقبة ألافيس.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق المدرب الألماني هانزي فليك كل من البرازيلي رافينيا (8 و41) وفيرمين لوبيس (23) ولامين جمال (45+1 و64) والإنكليزي أنتوني غوردون (81)، فيما سجّل مهتجم ريال مدريد السابق الدولي الدومينيكاني ماريانو دياس هدف ألافيس الوحيد.

وعزّز برشلونة صدارته برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو الذي يلتقيه الأسبوع المقبل بعد أيام من مواجهة أستون فيلا الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا، وست عن ريال مدريد الثالث الذي يواجه راسينغ سانتاندر الأحد.

ولم يمنح الفريق الكاتالوني منافسه الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس، إذ افتتح رافينيا التسجيل في الدقيقة الثامنة بعدما تابع بلمسة قريبة تمريرة عرضية أرضية من لوبيس.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، وأضاف لوبيس الهدف الثاني بعد نحو ربع ساعة من الهدف الافتتاحي بتسديدة متقنة من زاوية صعبة للغاية فاجأت دفاع ألافيس وحارس مرماه اثر تمريرة من جمال.

ولعب جمال دور صانع الألعاب مجددا بعدما مرر كرة متقنة إلى رافينيا الذي انفرد بالمرمى وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (41)، قبل أن يختتم جمال مهرجان الأهداف في الشوط الأول بتسديدة قوية إثر هجمة جماعية منظمة (45+1).

وعزز برشلونة غلته في الشوط الثاني عبر جمال نفسه اثر تمريرة من البرازيلي غابريال جيزوس الذي استغل هفوة دفاعية (64).

وأضاف غوردون السادس بعد تمريرة بينية من رودري وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى قبل أن يضع الكرة فوق حارس ألافيس (81).

ونجح ألافيس في تسجيل هدف شرفي بعدما استغل دياس كرة مرتدة قبل أن يتجاوز جيرارد مارتين ويسدد من داخل المنطقة استقرت في الزاوية السفلية للمرمى (84).

اتلتيكو يواصل انتصاراته

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مقنعا خارج أرضه على ليفانتي 2-0 منحه الصدارة لساعات قليلة.

وسجل أليخاندرو غريمالدو والأرجنتيني جوليانو سيميوني هدفي المباراة في فالنسيا، فحقق أتلتيكو انتصاره السابع تواليا في الدوري وواصل نتائجه القوية.

قال سيميوني لشبكة موفيستار “أنا سعيد جدا بالعمل الذي يقدمه الفريق”.

أضاف: “ما زلنا بعيدين جدا عن نهاية الموسم… وسنواصل التقدم مباراة تلو الأخرى”.

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادا على أرواح ضحايا حادث القطار في مقاطعة توليدو، والذي أودى بحياة 69 شخصا وهزّ إسبانيا هذا الأسبوع.

وأجبر الشاب داني ريكينا حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك على التصدي ببراعة لمحاولة مبكرة.

واعتقد مورتن هيولماند أنه منح التقدم لأتلتيكو بعد تمريرة من أليكس بايينا، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) أظهرت أن اللاعب الدنماركي كان في موقف تسلل.

وشارك بايينا، أبرز مصادر الإبداع الهجومي للفريق الضيف، في الهدف الأول. فشل دفاع ليفانتي في التعامل مع تمريرة بطل العالم، لتصل الكرة إلى غريمالدو الذي أطلق تسديدة قوية في سقف الشباك عند القائم القريب.

وأصاب الكوري الجنوبي لي كانغ-إن العارضة في بداية الشوط الثاني، بينما سعى أتلتيكو إلى حسم المباراة.

وأضاف جوليانو، نجل المدرب سيميوني، الهدف الثاني لأتلتيكو بعدما تلقى تمريرة من بايينا.

وتألق أوبلاك مجددا بتصديه لمحاولة الكاميروني كارل إيتا إيونغ، ليمنع أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء.

وكان ذلك الفوز الرقم 344 لسيميوني في الدوري الإسباني على رأس الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد، معادلا الرقم القياسي للنادي والمسجل باسم لويس أراغونيس.

وقال سيميوني، الذي تولى تدريب أتلتيكو عام 2011: “لا أشعر بأن هذا الإنجاز يخصني كثيرا، بل هو يعود إلى لاعبيّ وإلى جميع من عملوا معي طوال هذه السنوات”.

ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، قبل أن يستقبل برشلونة على ملعب ميتروبوليتانو الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري.

وعزّز ريال بيتيس موقعه في المركز الرابع بفوزه على ضيفه ملقة 2-1.

وهو الفوز السابع لبيتيس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين وتعادلين، فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال الثالث.

وسجّل لبيتيس مارك بارترا (38) وبابلو فورنالس (45+2)، ولملقة أدريان نينيو (68).

وحقّق رايو فايكانو فوزا عريضا على ضيفه سلتا فيغو بثلاثية نظيفة.

وسجّل خورخي دي فروتوس ثنائية (36 و55) وأضاف أوناي لوبيس الثالث (73).

ورفع فايكانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن سلتا فيغو العاشر، علما أن الأول يملك مباراة أقل.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وصاحب المركز الثالث، ضيفا على راسينغ سانتاندر الأحد، ضمن مباريات أخرى.