أرباح بنك الخليج ترتفع 9.1% إلى 41.9 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2026

رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر والرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج سامي محفوظ

أعلن بنك الخليج (ش.م.ك.ع.) عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث سجل البنك صافي ربح بقيمة 41.9 مليون د.ك، بزيادة قدرها 3.5 مليون د.ك، أو بنسبة 9.1%، مقارنة بصافي ربح بلغ 38.4 مليون د.ك خلال الفترة ذاتها من عام 2025.كما سجل بنك الخليج إيرادات تشغيلية بقيمة 143.1 مليون د.ك خلال للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، حقق بنك الخليج صافي ربح بقيمة 14.4 مليون د.ك، وإيرادات تشغيلية بقيمة 48.8 مليون د.ك، بما يتماشى بصورة عامة مع المستويات المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويرجع التحسن في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بمقدار 3.0 مليون د.ك، أو بنسبة 2.7%، إلى جانب التحسن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة والتي انخفضت بمقدار 6.9 مليون د.ك، أو بنسبة 24%، مقارنةً بعام 2025. وقد قوبل هذا التحسن جزئياً بارتفاع في المصروفات التشغيلية بقيمة 5.7 مليون د.ك، إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات من غير الفوائد.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنسبة 1.4% خلال العام السابق. كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة بلغت 334%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

كما بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 252 مليون د.ك كما في 30 سبتمبر 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 163 مليون د.ك. مما يعني ان البنك يتمتع بمستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 89 مليون د.ك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

ومقارنةً بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.9 مليار د.ك، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليار د.ك. فيما استقر إجمالي الودائع عند 5.7 مليار د.ك، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 860 مليون د.ك.

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.7 %، وهي أعلى بواقع 270 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.7% وهي كذلك أعلى بواقع 269 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%.

المرونة الاقتصادية

وتعليقاً على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، السيد أحمد محمد البحر: ” لقد حقق بنك الخليج أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح 41.9 مليون د.ك، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وتبرز هذه النتائج متانة أعمالنا وقدرتنا على مواجهة المتغيرات في بيئة الأعمال، والتزامنا بتنفيذ التوجه الاستراتيجي للبنك. “

وأضاف: “خلال الربع الثالث، واصلت دولة الكويت تركيزها الراسخ على دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أولوياتها الوطنية طويلة الأجل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاعات الإقليمية، ونحن متفائلون بالزخم المحقق خلال هذه الفترة، ولا سيما التقدم في تطوير الإطار التنظيمي لقانون التمويل العقاري، وتأهيل 22 تحالفاً ضمن برنامج المطور العقاري، حيث تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تلبية الاحتياجات الإسكانية في الكويت، وتنشيط حركة السوق بالإضافة الى خلق فرص جديدة للقطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة”.

واختتم السيد أحمد محمد البحر تصريحه قائلاً: “مع اقتراب نهاية عام 2026، نتطلع إلى البناء على ما حققناه من تقدم خلال العام، والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات البنك الاستراتيجية الرئيسية، حيث تشكل متانة ميزانيتنا العامة، إلى جانب الإنجازات المهمة التي تحققت على صعيد عدد من الأولويات، قاعدة راسخة للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو بنك الخليج.”

نمو الأعمال

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة، السيد/ سامي محفوظ: ” يعكس أداؤنا النجاح في تنفيذ استراتيجيتنا وقوة الأعمال الأساسية لبنك الخليج في تحقيق نمو مستدام وملموس. وقد حافظ البنك على زخم الأعمال مدفوعاً بالنمو القوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات، مع مواصلة تعزيز تجربة العملاء وتطوير خدماتنا الرقمية. وقد أسهمت هذه الجهود في دعم النمو المستمر لميزانيتنا العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.0% ليصل إلى 6.3 مليار د.ك، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليبلغ 7.9 مليار د.ك. وقد تحقق هذا التوسع مع المحافظة على متانة جودة الأصول والانضباط الائتماني.”

وأضاف: “لقد شهد الربع الثالث محطة مهمة في مسيرة التحول الاستراتيجي لبنك الخليج، إذ أعلن البنك، عقب استكمال الاستعدادات الرقابية والتشغيلية اللازمة، عن تقديم طلبه إلى بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في المرحلة التالية من مسيرة التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعكس هذا الإنجاز التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد مسارات العمل المختلفة، ويمثل خطوة محورية نحو توسيع نطاق منتجاتنا وتقديم قيمة مضافة أكبر لجميع شركائنا، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ الخطوات القادمة من عملية التحول، بالتوازي مع دعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية للبنك”.

أبرز المؤشرات المالية للأشهر التسعة الأولى من 2026

9.1% نمواً في صافي الأرباح إلى 41.9 مليون دك.

1.8% زيادة في الإيرادت التشغيلية إلى 143.1 مليون دك

7.0%ارتفاعاً في صافي القروض والسلف إلى 6.3 مليار دك.

1.2%نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية بلغت 334% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

15.7% نسبة كفاية رأس المال ونسبة الشريحة الأولى من راس المال 13.7%

مرونة تشغيلية ومركز مالي متين

جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرائدة اعترافها بمتانة المركز المالي لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. حيث قامت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني ” يتثبت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة “موديز” تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة “كابيتال إنتليجنس” بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التصنيفات على استقرار البنك وممارساته السليمة في إدارة المخاطر.

حلول مصرفية مبتكرة وتجربة عملاء مميزة

واصل بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2026 حصد الجوائز المرموقة، تقديراً لالتزامه بالابتكار والتميز في خدمة العملاء، حيث حصل على عدد من الجوائز الإقليمية من مؤسسة (Asian Banking & Finance)، شملت جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت»، وجائزة «الابتكار في الفروع»، وجائزة «أفضل منتج لجيل Z»، بما يعكس حرص البنك المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية مبتكرة.