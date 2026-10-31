“بوبيان” الأول محلياً والرابع خليجياً ضمن المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر أماناً

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة عبدالسلام الصالح

حافظ بنك بوبيان على صدارته محلياً ضمن المؤسسات المالية الإسلامية الأكثر أماناً، وحلّ في المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وفق التصنيف السنوي الصادر عن مجلة “غلوبل فاينانس” العالمية، ليواصل حضوره المتقدم بين أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة، في تأكيد جديد على متانة مركزه المالي وقوة جدارته الائتمانية واستقراره المالي.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للمكانة التي رسخها “بوبيان” في القطاع المصرفي، مستنداً إلى أسس مالية وتشغيلية قوية، واستراتيجية تجمع بين النمو المتوازن وتطوير نموذج الأعمال وتعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يدعم قدرته على مواصلة النمو وتلبية احتياجات عملائه ومساهميه.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية في البنك عبدالسلام الصالح إن استمرار البنك في صدارة المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية الأكثر أماناً، واحتفاظه بموقع متقدم خليجياً، يعكس قوة أسسه المالية وكفاءة إدارته لموارده، إلى جانب التزامه بأعلى معايير الحوكمة وأفضل الممارسات المصرفية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعزز الثقة التي يحظى بها البنك لدى عملائه ومساهميه والمستثمرين.

وأضاف أن أهمية هذا التصنيف تأتي من استناده إلى تقييمات ائتمانية مستقلة تصدرها كبرى وكالات التصنيف العالمية، بما يعكس الجدارة الائتمانية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على استقرارها المالي، مشيراً إلى أن استمرار “بوبيان” ضمن المراكز المتقدمة يجسد نجاح نهجه في تحقيق التوازن بين النمو والمحافظة على قوة مركزه المالي.

جدارة ائتمانية ومركز مالي متين

وأوضح الصالح أن التصنيفات الائتمانية التي يتمتع بها “بوبيان” لدى وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” و”فيتش” العالمية، تعكس قوة مركزه المالي وجودة أصوله ومتانة مستويات رأس المال والسيولة، إلى جانب سياساته الحصيفة في إدارة المخاطر ونهجه المتوازن في إدارة أعماله، مشيراً إلى أن هذه المقومات تُشكل أساساً راسخاً يدعم قدرة البنك على مواصلة تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ويعزز ثقة العملاء والمستثمرين في أدائه على المدى الطويل.

وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير قدراته المؤسسية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، مع التركيز على جودة المحفظة التمويلية وتنويع أنشطته المصرفية، إلى جانب تطوير البنية التقنية وتعزيز مستويات الحوكمة، بما يدعم استدامة الأداء ويوفر قاعدة مالية وتشغيلية قوية لمواصلة التوسع والاستفادة من فرص النمو.

نمو مستدام وابتكار مصرفي

وأكد أن قوة العلامة المصرفية لـ”بوبيان” ومكانته المتقدمة في القطاع المصرفي ترتكزان على استراتيجية طويلة المدى تجمع بين النمو المستدام والابتكار والتطوير المستمر، موضحاً أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز حضوره وتوسيع قاعدة أعماله وخدماته المصرفية والرقمية، بما يعكس تطور نموذج أعماله وقدرته على مواكبة متطلبات السوق.

وأضاف الصالح أن الابتكار يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية “بوبيان”، من خلال مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة وتقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح وتواكب تطلعاتهم المتجددة، مشيراً إلى أن البنك يمضي في تسريع تحوله إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدراته التنافسية.

معايير عالمية للأمان المصرفي

ويأتي تصنيف “غلوبل فاينانس” لأكثر البنوك الإسلامية أماناً في العالم لعام 2026 مستنداً إلى تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية لأكبر 500 بنك عالمياً، بما يوفر مرجعاً دولياً متخصصاً لقياس القوة المالية والجدارة الائتمانية للمؤسسات المصرفية.

وتبرز أهمية هذا التصنيف في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي عالمياً، وما يصاحبها من اهتمام متزايد بقوة المؤسسات المالية واستقرارها وقدرتها على تحقيق أداء مستدام، حيث تواصل “غلوبل فاينانس” من خلال تصنيفاتها السنوية تسليط الضوء على المؤسسات المصرفية التي تتمتع بأسس مالية راسخة وتحظى بثقة العملاء والأسواق.

وضمت قائمة المؤسسات المالية الإسلامية العشر الأكثر أماناً في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026 بنكين من الكويت، يتصدرهما “بوبيان”، وأربعة بنوك قطرية، وبنكين من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والممكلة العربية السعودية.