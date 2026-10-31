وزيرة الشؤون: تأهيل 300 شاب كويتي في 3 تخصصات لدعم القطاع التعاوني

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم السبت عن تأهيل 300 شاب كويتي في ثلاثة تخصصات فنية حديثة بواقع 100 طالب لكل تخصص لدعم القطاع التعاوني وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التعاون المشترك مع (التطبيقي) أثمر عن التحاق هذه الدفعة الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل مبينة أن التخصصات هي دبلوم فني (أنظمة المباني الذكية) ودبلوم فني (الميكاترونيكس) ودبلوم فني (الاستدامة).

وأوضحت أن ذلك يمثل بداية أول برنامج لتأهيل العاملين في قطاع التعاون مشيرة إلى أنه سيكون نقلة نوعية لتأهيل عمالة كويتية وطنية في التخصصات الحديثة الفنية لمدة سنتين ويحصل الدارس على درجة الدبلوم.

وأشادت الوزير الحويلة بجهود المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام للخروج بهذا التعاون لدعم القطاع التعاوني.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز سياسة (التكويت) وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل إضافة إلى فتح آفاق وظيفية جديدة أمام الشباب الكويتي للعمل في الجمعيات التعاونية والمجالات التقنية.

وشددت على أن الاستثمار الحقيقي في الشباب الكويتي يبدأ من تأهيلهم بالتخصصات المطلوبة مؤكدة استمرار التعاون مع (التطبيقي) لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توظيفها بما يسهم في رفع كفاءة القطاع التعاوني وتحقيق الاستدامة في أعماله.