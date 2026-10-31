الجمعية العمومية لاتحاد شركات الاستثمار تستعرض أبرز جهود الاتحاد وتزكّي عيسى الحساوي لعضوية مجلس الإدارة

من الجمعية العمومية لاتحاد شركات الاستثمار

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، في مقر الاتحاد بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور ممثلي الشركات الأعضاء.

استراتيجية لتعزيز دور الاتحاد وتمثيل مصالح الشركات الأعضاء

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السيد/ عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، حرص الاتحاد على مواصلة البناء على ما تحقق خلال مسيرته، واستشراف المرحلة المقبلة برؤية واعية تستند إلى الخبرات المتراكمة وتواكب متطلبات التطور، بما يعزز مكانته بوصفه مظلة مهنية فاعلة تمثل الشركات الأعضاء وتعكس تطلعاتها، وتسهم في تطوير قطاع الاستثمار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن استراتيجية الاتحاد للفترة 2024–2027، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التواصل، والتعاون، والتأثير الإعلامي الإيجابي، والتطوير والتدريب، تشكل الإطار الذي تستند إليه خطط عمل الاتحاد ومبادراته، بما يعزز حضوره المؤسسي وفاعلية دوره في القضايا ذات الصلة بقطاع الاستثمار، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية.

تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال

وأشار السيد/ عبدالله التركيت إلى أن الاتحاد واصل خلال عام 2025 تواصله المؤسسي مع الجهات الحكومية والرقابية، عبر الاجتماعات والزيارات الرسمية، ومن أهمها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة العدل، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبورصة الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وجهاز حماية المنافسة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وقد حرص الاتحاد خلال هذه اللقاءات على طرح مرئياته ومقترحاته وتوصياته بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال وأسواق المال، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يتطلب تنسيقاً مؤسسياً وتكاملاً فعلياً بين القطاعين العام والخاص.

رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت

توسيع العلاقات الخارجية وتعزيز التعاون الاستثماري

وعلى الصعيد الخارجي، واصل الاتحاد تعزيز علاقاته مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والجهات الاقتصادية والاستثمارية في عدد من الدول، من خلال اللقاءات مع السفراء والوفود الاقتصادية وتنظيم المنتديات والفعاليات المشتركة، بهدف تعريف الشركات الأعضاء بالفرص والمشروعات الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتسهيلات والحوافز المتاحة، وإتاحة قنوات للتواصل المباشر وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات المحتملة.

وأكد السيد/ عبدالله التركيت أن الاتحاد يحرص على تطوير هذه العلاقات بما يعزز دوره كحلقة وصل بين شركات الاستثمار الكويتية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الخارجية، ويوسع آفاق التعاون أمام الشركات الأعضاء.

تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز دور مركز دراسات الاستثمار

وفي مجال التطوير والتدريب، واصل مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبية للاتحاد، دوره في تطوير الكفاءات المهنية والوطنية، حيث قدّم خلال عام 2025 ما مجموعه 109 أنشطة تدريبية وورش عمل وندوات ومحاضرات، استفاد منها أكثر من 1,789 مشاركاً، شملت مجالات مالية واستثمارية ورقابية وإدارية، إلى جانب موضوعات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والاستدامة.

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كفيك للاستثمار عيسى الحساوي

تعزيز التأثير الإعلامي الإيجابي ونشر الثقافة الاستثمارية

وفي الجانب الإعلامي، واصل الاتحاد جهوده في إبراز دور شركات الاستثمار ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والاستثمارية، من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية وإصدارات مجلة «المستثمر The Investor» الفصلية، التي تمثل منصة معرفية متخصصة لتسليط الضوء على تطورات الأسواق المالية والقضايا التشريعية والتنظيمية وأفضل الممارسات المهنية.

كما حرص الاتحاد على توظيف منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في نشر الرسائل والنصائح التوعوية، وتبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية، ومواكبة المستجدات، بما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور وتعزيز الثقافة الاستثمارية، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات الصلة.

الجمعية العمومية تناقش أعمال الاتحاد وتزكّي عيسى الحساوي لعضوية مجلس الإدارة

وعلى صعيد أعمال الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين، جرى استعراض ومناقشة التقرير الإداري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتقرير مراقب الحسابات، والميزانية والحساب الختامي، إلى جانب البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تزكية السيد/ عيسى علي الحساوي عضواً مكملاً في مجلس إدارة الاتحاد للدورة الحالية (2024–2027)، بما يدعم استمرارية أعمال المجلس وجهوده في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، وتعزيز دوره في تمثيل قطاع الاستثمار ومصالح الشركات الأعضاء.

ويشغل السيد/ عيسى الحساوي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كفيك للاستثمار، إحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، كما يتمتع بخبرة تنفيذية وقيادية متميزة من خلال توليه عدداً من المناصب القيادية في مؤسسات مالية واستثمارية.

ورحّب السيد/ عبدالله التركيت بانضمام السيد/ عيسى الحساوي إلى مجلس الإدارة، معرباً عن ثقته بأن خبراته المهنية ستشكل إضافة قيّمة إلى أعمال المجلس، وتسهم في دعم جهود الاتحاد وتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة.