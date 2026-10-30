الصين تقول إن تقريرا عن تجسسها على رئيس شركة إنفيديا لا يستند “إلى أي أساس” 

رئيس شركة انفيديا جنسن هوانغ

قالت بكين الجمعة إن الكلام عن مؤامرة تجسس صينية استهدفت رئيس شركة انفيديا جنسن هوانغ مجرّد “تكهنات لا تستند إلى أي أساس”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي دوري تعليقا على ما أوردته في هذا الشأن صحيفة “نيويورك تايمر” الأميركية، إن “التقرير قائم على تكهنات لا تستند إلى أي أساس، ولا يعدو كونه محاولة لتشويه سمعة الصين”.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية خلصوا إلى أن مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة “ميغاسبيد” لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.

وأضافت نقلا عن مصادر لم تسمّها اطّلعت على التحقيق، أنّ الشركة كانت موضع تدقيق للاشتباه في احتمال تحويلها وجهة رقائق انفيديا المتطورة للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

لكن المسؤولة التنفيذية أليس هوانغ، المعروفة أيضا باسم هوانغ لي والتي لا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، أقامت علاقة وثيقة مع رئيس انفيديا، بحسب “نيويورك تايمز”.

وهذا ما قد يكون ساهم في اطلاعها على خطط للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع من المتوقع بحثه خلال محادثاته المقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبلاغ ترامب بهذه المعلومات الاستخباراتية قبل عام تقريبا واختار عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم انفيديا جون ريزو لوكالة فرانس برس الجمعة إن “ميغاسبيد” عميل مثل أي عميل آخر في المنطقة، وإن “تواصل جنسن مع السيدة هوانغ ليس أمرا غير عادي أو غير متوقع”.

وأفاد أن “عملاءنا الإقليميين للخدمات السحابية يتلقون معلومات اعتيادية تتعلق بالأعمال، وليس أسرارا تجارية حساسة لشركة إنفيديا، ولا يتلقون أي معلومات على ارتباط بالأمن القومي”.

وأضاف المتحدث أن المزاعم بأن الشركة التي تتخذ مقرا في سنغافورة تهرب رقائق إلكترونية إلى الصين “جرى التحقيق بشأنها بصورة معمقة ودحضها العام الماضي”.

وحين حاولت وكالة فرانس برس الاتصال بالرقم المدرج على موقع شركة ميغاسبيد الإلكتروني للحصول على تعليق منها، قال الشخص الذي أجاب على الهاتف أن لا علم له بالشركة وأن الرقم يعود لمنزل خاص.