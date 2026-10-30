وزير الصحة: مواجهة أمراض المسالك البولية تتطلب تكامل الأدوار بين المنشآت الصحية ومؤسسات المجتمع المدني

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اثناء إلقاء كلمته في مؤتمر التاسع عشر للرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة إن مواجهة أمراض المسالك البولية تتطلب تكامل الأدوار بين المنشآت الصحية ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية إذ الا تقتصر المسؤولية على تقديم العلاج فحسب بل تمتد إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية وتشجيع الفحوصات الدورية الملائمة وفق العمر وعوامل الخطورة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي خلال افتتاح المؤتمر السنوي ال19 للرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الممتد ليومين بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين من داخل دولة الكويت وخارجها.

وأضاف الوزير العوضي أن تبادل المعرفة والخبرات ركيزة أساسية لتطوير الممارسة الطبية ومناقشة أحدث المستجدات في تشخيص أمراض الجهاز البولي والتناسلي وعلاجها.

وأعرب الوزير العوضي عن اعتزازه بالكوادر الطبية والصحية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة التي تقدم خدمات المسالك البولية التشخيصية والعلاجية والجراحية عبر العيادات والعمليات بكفاءات وطنية ومؤهلة.

وأشاد أيضا بما حققته الكفاءات الوطنية في مجال الجراحة الروبوتية مبينا أن عدد العمليات الروبوتية في مركز الشيخ صباح الأحمد للكلى والمسالك البولية تجاوز ال2000 عملية حتى الآن فيما بدأ المركز تنفيذ الجراحات الروبوتية عن بعد بنجاح في ديسمبر عام 2024 من خلال 12 عملية دولية و3 عمليات بالربط المحلي داخل دولة الكويت بما يجسد توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المرضى وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

ومن جانبه قال رئيس الرابطة الكويتية للمسالك البولية ورئيس المؤتمر الدكتور فيصل الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المؤتمر يركز هذا العام على مناقشة قضايا العقم عند الرجال بالإضافة إلى أحدث الأساليب العلاجية والتكنولوجية لتضخم البروستاتا بما يشمل الجراحات التقليدية وجراحات الروبوت والمناظير.

وأضاف أن المؤتمر يشهد هذا العام حضورا بارزا للكوادر الطبية الوطنية يفوق الدورات السابقة تجسيدا لحرص الرابطة المستمر على دعم الكفاءات الكويتية وإبراز خبراتها في مختلف المجالات التخصصية الدقيقة.

ولفت الدكتور الهاجري إلى مشاركة متحدثين وخبراء من عدة دول شقيقة وصديقة في المؤتمر من بينها قطر والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيطاليا لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات في جراحات المسالك البولية.