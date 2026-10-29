الداخلية: ضبط خمسة متهمين في أربع قضايا للاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ضبط خمسة متهمين في أربع قضايا منفصلة تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المتهمين ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة هذه الأنشطة وضبط المتورطين فيها.

وأوضحت أن القضايا أسفرت عن ضبط أربعة آلاف كبسولة من مادة اللاريكا المؤثرة عقليا وأربعة كيلوغرامات من مسحوق المادة ذاتها و170 غراما من مادة الشبو المخدرة.

وذكرت أن المضبوطات شملت كذلك 15 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة وغراما واحدا من المادة ذاتها وخمسة غرامات من مادة الحشيش المخدرة وغراما من مادة الكوكايين المخدرة وأربعة موازين حساسة.

وأفادت بإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.