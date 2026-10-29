وزيرة الشؤون تبحث مع رئيس “جمعية المكفوفين” تطوير الخدمات وتمكين ذوي الإعاقة البصرية

جانب من لقاء مع ممثلي جمعية المكفوفين الكويتية

بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية سبل تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز تمكينهم في المجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية.

وأكدت الحويلة في بيان صحفي حرصها على دعم جهود الجمعية وتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية مشددة على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بما يسهم في دمجهم.

وأوضحت أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يعد أولوية مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في دراسة المقترحات المطروحة ومتابعتها مع الجهات المعنية وصولا إلى حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات وتلبية احتياجات المكفوفين.

وذكر البيان أن اللقاء تناول أبرز التحديات التي تواجه الجمعية ومنتسبيها وعددا من المبادرات والمقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للمكفوفين وتعزيز استقلاليتهم والارتقاء بجودة حياتهم.