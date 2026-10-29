سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تسلمها وزير الخارجية

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف تتصل بالعلاقات الثنائية تسلمها وزير الخارجية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس جمهورية المالديف الصديقة الدكتور محمد معزو تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تسلم الرسالة أثناء استقباله وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية المالديف والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.