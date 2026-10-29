تكريم “زين” على دعمها أبطال الكويت في “الآسياد”

الشيخ مبارك الصباح وفيصل الدويهيس والشركاء مع الأبطال المُكرّمين

تلقّت زين تكريماً من اللجنة الأولمبية الكويتية على مشاركتها مؤخّراً كالشريك الرسمي لوفد دولة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية العشرين “آيتشي ناغويا 2026” باليابان، تقديراً لدورها في دعم أبطال الكويت ومساندتهم في أحد أكبر المحافل الرياضية على مستوى القارة الآسيوية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته اللجنة للاحتفاء بالإنجازات المُشرّفة للوفد الوطني الذي نجح في حصد 9 ميداليات ورفع علم الكويت عالياً على منصّات التتويج.

أُقيم الحفل في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية بحضور نائب رئيس اللجنة الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح، ورئيس فريق الشراكات المجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس الذي تسلّم التكريم نيابةً عن زين، إلى جانب تواجد عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية والأبطال المُكرّمين.

وجاء هذا التكريم تقديراً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع زين باللجنة الأولمبية الكويتية، والتي تُجسّد حرص الشركة على الوقوف خلف أبطال الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية، ومساندة طموحاتهم في تمثيل الوطن بأفضل صورة في المنافسات الكبرى، انطلاقاً من إيمانها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم الرياضة الوطنية والمساهمة في صناعة أجيال جديدة من الأبطال.

وأعربت زين عن اعتزازها بالإنجازات الاستثنائية التي حقّقها أبطال وبطلات الكويت خلال الدورة، التي شهدت مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من الوفد الوطني في 16 رياضة مختلفة، حيث نجح الرياضيون الكويتيون في حصد 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، ليُضيفوا فصلاً جديداً إلى سجل الإنجازات الرياضية الكويتية على الساحة الآسيوية.

وأشادت زين بالعزيمة والإصرار والروح التنافسية العالية التي أظهرها الرياضيون والرياضيات الكويتيون طوال منافسات الدورة، مؤكدةً أن هذه الإنجازات تعكس حجم المواهب والإمكانات التي تزخر بها الرياضة الكويتية، كما ثمّنت الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية في إعداد الأبطال ومساندتهم للوصول إلى منصات التتويج.

الشيخ مبارك الصباح مُكرّماً الدويهيس على دعم زين

وكانت زين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن مواصلة شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، لتكون الشريك الرسمي للوفد الوطني في ثلاث بطولات دولية كبرى، واستهلّت هذه الشراكة تحت شعار “زين مع الأزرق”، حيث شاركت الرياضيين والوفود الإدارية لحظات الحماس والفخر في مطار الكويت الدولي قبل مغادرتهم إلى اليابان، تعبيراً عن اعتزازها بالوقوف خلف أبطال الكويت وهم يحملون طموحات وطن كامل إلى المحفل الآسيوي.

ولا تقتصر هذه الشراكة على دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، بل تمتد لتشمل دعم المشاركات الكويتية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب “داكار 2026” بالسنغال، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية “الرياض 2026” بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الاستحقاقات الرياضية الدولية الأخرى، استكمالاً لمسيرة التعاون بين الجانبين التي شملت دعم وفد الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة “هانغتشو 2023” بالصين.

وتُواصل زين ترسيخ دورها كشريك فاعل للقطاع الرياضي في الكويت، من خلال شراكات ومبادرات مُمتدة تضع الشباب والمواهب الوطنية في صميم أولوياتها المجتمعية، وتسعى إلى توفير المزيد من الفرص أمام الرياضيين لتطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، إيماناً منها بأن الرياضة ليست مُجرّد منافسة على الألقاب، بل مساحة لإلهام الأجيال القادمة، وغرس قيم الطموح والمثابرة والعمل الجماعي والانتماء الوطني.

ويُجسّد هذا التوجه التزام زين بغايتها المؤسسية “تواصل دائم – حياة أجمل”، عبر بناء روابط مُستدامة مع المجتمع ومؤسساته، وتمكين الطاقات الوطنية، والمساهمة في إبراز المواهب الكويتية على الساحتين الإقليمية والدولية، لتبقى زين دائماً إلى جانب أبطال الكويت في رحلتهم نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات.