وزير الإسكان يؤكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لمشروع جنوب سعد العبدالله

جولة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف حامد المشاري لمشروع جنوب سعد العبدالله للاطلاع على سير العمل

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات والمعايير الفنية المحددة في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بما يكفل تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته الإسكانية.

وقال المشاري في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة جولته الميدانية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي إن الجولة تأتي في إطار متابعة سير العمل في المشروع.

وذكرت (السكنية) في بيان أن الجولة تضمنت الاطلاع على الأعمال الجارية ضمن عقود تنفيذ البنية التحتية للقسائم السكنية والمباني والخدمات العامة إلى جانب الاستماع إلى شرح من المسؤولين والمهندسين المشرفين بشأن تطورات التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع.

وأوضحت أن نسب الإنجاز في المشروع تسير وفق الجدول الزمني المقرر للأعمال الميدانية بما يعكس سير التنفيذ وفق الخطط المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن وزير الإسكان وجه بزيادة وتيرة المتابعة الميدانية للمشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين بما يسهم في تذليل التحديات التي قد تواجه التنفيذ وتسريع استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات وفق الخطط المعتمدة.