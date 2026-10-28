وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة السعودي تعزيز العلاقات الأخوية

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين ويلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك.

وجدد وزير الخارجية خلال الاجتماع تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها والتصدي للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي.

وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.