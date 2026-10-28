بنك الخليج ينظم ندوة عن “الأمن السيبراني”  لقياديه

صورة جماعية للمشاركين في الندوة

بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، وفي إطار دعمه المتواصل لحملة «لنكن على دراية»، نظم بنك الخليج ندوة توعوية حول الأمن السيبراني تحت شعار «الأمن السيبراني مسؤوليتك ومسؤوليتنا»، بهدف تعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة ودعم حماية معلومات العملاء، وبمشاركة أكثر من 100 من القيادات التنفيذية في البنك، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بالوكالة، سامي محفوظ.

وشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، يتقدمهم ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية المقدم سعود الوزان، ومدير شركة «كويت هاكرز» الدكتور باسل العثمان، ومستشار تقنية المعلومات والأمن السيبراني حسين النكاس، إلى جانب سوين إين، المستشار الأول في شركة «أكسون تكنولوجيز»، ورئيس القسم التقني أندريا دي باري، إلى جانب نائب المدير العام ورئيس أمن المعلومات في بنك الخليج روس ماكنوتن .

وعبر بنك الخليج عن شكره لجميع الخبراء والشركات المشاركة في الندوة، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على جهودها المتواصلة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية المجتمع الكويتي من التهديدات الرقمية، كما توجه بالشكر إلى المقدم سعود أنور الوزان، الضابط المختص بجرائم تقنية المعلومات في وزارة الداخلية، على كلمته الرئيسية القيّمة ومساهمته الفاعلة في الندوة.

وأشاد بنك الخليج بالمستوى المرتفع من الوعي الأمني لدى موظفيه، مؤكداً أهمية هذا الوعي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وما يصاحبه من ازدياد في تعقيد عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، مشدداً على ضرورة المحافظة على هذا المستوى من خلال التدريب المستمر وتعزيز ثقافة اليقظة، انطلاقاً من مسؤولية جميع الموظفين في حماية بيانات العملاء وضمان أمن العمليات المصرفية.

وتناولت الندوة أبرز المخاطر الإلكترونية المستجدة والتطورات في أساليب الاحتيال الرقمي وتأثيراتها على المؤسسات المالية. كما سلّطت النقاشات الضوء على أهمية فهم طبيعة التهديدات المتغيرة باستمرار، والحفاظ على الجاهزية والمعرفة اللازمة للتعامل معها بفعالية. وأسهم خبراء من القطاعين العام والخاص في إثراء النقاش، مؤكدين أهمية التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات.

وشكّل تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني أحد المحاور الرئيسية للندوة، حيث ناقش المتحدثون كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أنظمة الحماية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها في الهجمات الإلكترونية. وأكد المشاركون أن هذه التطورات تتطلب اتباع نهج استباقي لإدارة المخاطر الرقمية، لا سيما مع التوسع المستمر في الخدمات المصرفية الرقمية.

كما عكست مشاركة القيادات التنفيذية أهمية ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني على مستوى المؤسسة بأكملها، إذ توفر الندوة السنوية منصة للتعلم المستمر وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات، بما يدعم فهماً موحداً للمخاطر الرقمية ويعزز مسؤولية كل موظف في حماية العملاء وزملاء العمل وعمليات البنك.

ويواصل بنك الخليج تعزيز منظومة الأمن السيبراني لديه من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات الأمنية، وتطوير أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتنفيذ برامج تدريب وتوعية مستمرة للموظفين. وتدعم هذه الجهود التزام البنك بحماية بيانات العملاء، وضمان استمرارية الأعمال، وتقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة ومبتكرة.

ويُعد الأمن السيبراني أحد الأولويات الاستراتيجية لبنك الخليج وركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها. ويواصل البنك تطوير قدراته التقنية وكفاءات موظفيه بالتوازي، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزيته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. ويسهم هذا النهج في تقديم خدمات رقمية آمنة مع الحفاظ على ثقة العملاء والشركاء.

ومن خلال دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» ومبادرات التوعية المشابهة، يؤكد بنك الخليج أهمية التعاون المشترك في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بالخدمات المصرفية الرقمية ودعم التحول الرقمي المستدام بما يخدم العملاء والمجتمع والقطاع المصرفي ككل.