اللجنة القنصلية الكويتية – الإماراتية تبحث تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك

اللجنة القنصلية الكويتية - الإماراتية

بحثت اللجنة القنصلية الكويتية الإماراتية في دورتها الرابعة التي استضافتها دولة الكويت اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون القنصلي وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يسهم في تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لمواطني البلدين الشقيقين.

واستضافت وزارة الخارجية ممثلة بالشؤون القنصلية أعمال اللجنة بمشاركة خمس جهات حكومية مختصة من الجانبين حيث تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين لا سيما وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة سادتها أجواء إيجابية عكست متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الديحاني أن العلاقات الكويتية الإماراتية تحظى برعاية سامية من قيادتي البلدين انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمعهما في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن أهمية انعقاد اللجنة القنصلية تكمن في توفير إطار مباشر للتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لبحث القضايا القنصلية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعمل على بلورة رؤى مشتركة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير آليات العمل والتعاون بين الجانبين.

وترأس وفد دولة الكويت في اجتماعات اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني فيما ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان.