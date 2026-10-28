وزيرة الشؤون تفتتح أول عيادة للعلاج الطبيعي للمسنين بمنطقة القرين

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة تفتتح أول عيادة للعلاج الطبيعي للمسنين بمنطقة القرين

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أول عيادة للعلاج الطبيعي بقسم الخدمة المتنقلة للمسنين التابع لإدارة رعاية المسنين في منطقة (القرين) بمحافظة مبارك الكبير بالتعاون مع مبرة إبراهيم البغلي للابن البار.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب الافتتاح إن تدشين هذه العيادة يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة رعاية كبار السن وتحسين جودة حياتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والتأهيلية بالقرب من مناطق سكنهم.

وأشادت الحويلة بدور مبرة إبراهيم البغلي في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكة لخدمة كبار السن عبر التبرع بهذه العيادة التي تعد أول مركز يفتتح لخدمة هذه الفئة في محافظة مبارك الكبير.

وأوضحت أن هناك خطة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية تتضمن افتتاح مراكز أخرى خلال المرحلة المقبلة لخدمة كبار السن في مختلف محافظات البلاد.

وبينت أن الخدمات المقدمة تشمل توفير المستلزمات الخاصة بكبار السن وتقديم الرعاية والخدمات المنزلية عبر عيادات متنقلة إلى جانب إصدار بطاقة (أولوية) وتصاريح مواقف السيارات المخصصة لكبار السن وفق الضوابط المعتمدة بناء على تقرير طبي يثبت حالة العجز.