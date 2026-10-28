سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن تطوير منطقة جليب الشيوخ وإعادة تنظيمها

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا بشأن تطوير منطقة جليب الشيوخ وإعادة تنظيمها

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في قصر بيان اليوم بشأن تطوير منطقة جليب الشيوخ وإعادة تنظيمها.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الجهود الرامية إلى حسن استغلال أراضي الدولة في المنطقة بما يحقق الاستفادة المثلى من مواقعها ويتماشى مع التوجهات التنموية للدولة.

حضر الاجتماع وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومدير عام بلدية الكويت المهندسة منال محمد العصفور.