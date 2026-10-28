بنك الكويت الوطني يؤكد ريادته في الشفافية والتواصل مع الأسواق ويحصد ثلاث جوائز مرموقة في علاقات المستثمرين من MEIRA

محمد السيف من إدارة علاقات المستثمرين في بنك الكويت الوطني يتسلم الجائزة

واصل بنك الكويت الوطني تعزيز مكانته الريادية على صعيد علاقات المستثمرين، بحصوله مؤخراً على ثلاث جوائز مرموقة من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط للعام(MEIRA) 2026، تقديراً لتميزه في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التواصل مع المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح المؤسسي.

وحصد البنك جائزتي “المؤسسة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت” و”أفضل مسؤول علاقات مستثمرين في الكويت” والتي توج بها السيد/أمير حنا رئيس التواصل للمجموعة، في إنجاز يعكس نجاح البنك في بناء منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين تقوم على التواصل الفعال والالتزام بأعلى المعايير المهنية.

كما حصل البنك على شهادة جديدة، أطلقتها جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) هذا العام، تقديراً للمؤسسات التي تطبق معايير متقدمة في ممارسات علاقات المستثمرين.

وتأتي هذه الجوائز لتؤكد التزام بنك الكويت الوطني المستمر بتعزيز الثقة مع المستثمرين والمساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة، من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة وفي الوقت المناسب، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والإفصاح.

ويعكس تتويج البنك بجائزة “الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت” نجاحه في ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على الشفافية والانفتاح والتواصل المستمر مع مجتمع الاستثمار المحلي والدولي، إلى جانب حرصه على تقديم صورة واضحة وشاملة حول أدائه المالي واستراتيجيته وخططه المستقبلية.

كما يجسد فوز السيد أمير حنا بجائزة “أفضل مسؤول علاقات مستثمرين في الكويت” التقدير المهني للجهود الكبيرة التي يبذلها في تعزيز التواصل مع المستثمرين والمحللين الماليين ومؤسسات التصنيف الائتماني، بما يسهم في دعم فهم الأسواق لأداء البنك وآفاق نموه، ويعزز مكانته كأحد أكثر المؤسسات المالية شفافية على مستوى المنطقة.

وفي الوقت ذاته، يمثل حصول البنك على شهادة MEIRA Gold Standard Certificate إنجازاً إضافياً، إذ تمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تثبت التزامها بمعايير متقدمة في إدارة علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويعد بنك الكويت الوطني من بين ثلاث مؤسسات فقط في الكويت حصلت على هذه الشهادة خلال عامها الأول، الأمر الذي يعكس تطور برامج علاقات المستثمرين لديه.

ويولي بنك الكويت الوطني أهمية استراتيجية لعلاقات المستثمرين باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم ثقة الأسواق وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين. وعلى مدى السنوات الماضية، واصل البنك تطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وتوسيع نطاق الإفصاحات المالية وغير المالية، وتعزيز حضوره في المؤتمرات واللقاءات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا التقدير في وقت يواصل فيه البنك تحقيق أداء مالي قوي والمحافظة على مكانته كأكبر مؤسسة مالية في الكويت وأحد أبرز البنوك على مستوى المنطقة، مستنداً إلى سجل طويل من الإنجازات والابتكار والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والاستدامة.

وتستند جوائز MEIRA لعلاقات المستثمرين إلى تقييمات مستقلة وأصوات مرجحة يشارك فيها المستثمرون ومديرو الصناديق والمحللون الماليون عبر استطلاع متخصص تنفذه مؤسسة Extel، حيث يتم تقييم الشركات والمهنيين وفق مجموعة من المعايير التي تشمل مستوى الإفصاح، وكفاءة التواصل مع المستثمرين والأسواق المالية، وجودة المحتوى والمعلومات المقدمة للمساهمين، إضافة إلى مدى التزام الشركات بأفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية.

لمزيد من المعلومات حول جوائز MEIRA لعلاقات المستثمرين للعام 2026، يرجى زيارة رابط الموقع التالي: https://conf.meira.me/ir-awards.