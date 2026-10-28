قوة الإطفاء العام تطلق معسكر “حماة الغد” لتعزيز الوعي الوقائي لدى النشء

قوة الإطفاء العام

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معسكر (حماة الغد) الذي تنظمه قوة الإطفاء العام ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة وال12 عاما بهدف تعزيز الوعي الوقائي لدى النشء وإعداد جيل قادر على التعامل مع مختلف الحوادث والمواقف الطارئة إلى جانب تنمية روح الانضباط وتحمل المسؤولية.

وذكرت القوة في بيان صحفي أن المعسكر الذي يستمر حتى ال25 من نوفمبر المقبل يشتمل على برنامج متنوع يتضمن تدريبات عملية وزيارات ميدانية فضلا عن أنشطة تعريفية بمهام رجال الإطفاء ودورهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأشارت إلى أن برنامج المعسكر يركز على ترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وخدمة المجتمع.