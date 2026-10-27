الداخلية: ضبط 46 مطلوبا ومخالفا خلال حملة أمنية في صباح السالم

من الحملة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضبط 46 شخصا من المطلوبين والمخالفين وتنفيذ 212 إجراء أمنيا ومروريا ورقابيا خلال حملة أمنية موسعة نفذتها مديرية أمن محافظة مبارك الكبير في منطقة صباح السالم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الحملة أسفرت عن ضبط 22 شخصا من المطلوبين والمتغيبين و21 شخصا من مخالفي قانون الإقامة وشخصين لا يحملان أي إثبات هوية وشخص بحوزته مواد مخدرة.

وأضافت أن الحملة أسفرت كذلك عن تحرير 61 مخالفة مرورية وحجز تسع مركبات مهملة وإقامة 39 نقطة ثبوت وتواجد أمني.

وذكرت (الداخلية) أن وزارة التجارة والصناعة سجلت 44 مخالفة والهيئة العامة للغذاء والتغذية 7 مخالفات والهيئة العامة للقوى العاملة 6 مخالفات.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين من قبل الجهات المعنية كل وفق اختصاصه.