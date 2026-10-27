سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة يتفضل بزيارة ميدانية للحرس الوطني خلال تنفيذ تمرين “إسناد 4”

حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتفضل بزيارة ميدانية لأبنائه منتسبي الحرس الوطني خلال تنفيذ تمرين "إسناد 4"

تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بزيارة ميدانية لأبنائه منتسبي الحرس الوطني خلال تنفيذ تمرين (إسناد 4) متفقدا جاهزيتهم في لفتة أبوية كريمة تجسد قرب سموه من أبنائه العسكريين واهتمامه بهم وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وذكر الحرس في بيان اليوم الثلاثاء أن حضور سموه حفظه الله ورعاه بين أبنائه المشاركين في التمرين يجسد أسمى معاني الرعاية والاهتمام ويشكل حافزا معنويا لهم لمواصلة البذل والعطاء ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لخدمة الكويت وحماية أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الكريمة من سموه تجسد كذلك عمق الصلة بين القيادة وأبنائها منتسبي الحرس الوطني وتؤكد ما يحظون به من رعاية سامية تدفعهم إلى مواصلة العمل والتدريب والوفاء بمسؤولياتهم الوطنية بكل إخلاص وتفان.

وأوضح أن تمرين (إسناد 4) يهدف من خلال تطبيقاته الميدانية إلى تعزيز كفاءة وحدات الإسناد ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين العناصر المشاركة وتطوير قدراتها على سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث والظروف الطارئة بما يعزز دور الحرس الوطني في مساندة أجهزة الدولة.