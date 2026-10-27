سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “KKR” الاستثمارية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كولبرج كرافيس روبرتس "KKR" الاستثمارية سكوت نوتال

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كولبرج كرافيس روبرتس (KKR) الاستثمارية سكوت نوتال والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري واستعراض الفرص الواعدة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع الإقتصادي العالمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.