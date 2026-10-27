مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

من الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 27/10/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصبـاح رئيس مجلس الوزراء حفظـه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمعالي رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد يوم الجمعة الماضي حيث جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية إيطاليا الصديقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات إلى جانب بحث سبل تعزيزها وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة كما تم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد توجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بشـأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت ووكالة التجارة الإيطالية وأيضاً مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري في مجالات المشورة والتدريب بين الحرس الوطني الكويتي وقوات الدرك الإيطالي (الكاربنييري) التابعة لوزارة الدفاع الإيطالية وكذلك خطاب نوايا بين وزارة الدفاع في دولة الكويت وشركة ليوناردو بشأن تطوير القدرات الدفاعية والتعاون الصناعي.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما في ذلك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصاروخين باليستيين وأيضاً الاعتداء السافر على مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين مؤكداً أن هذه الاعتداءات الجبانة والمشينة تمثل تعديا سافرا على حرمة المقدسات الإسلامية واستهانة بمكانتها الدينية ومساسا بمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مشددا على أن استمرار استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين والحفاظ على حرمتهما مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات يوم الجمعة الماضي مؤكدا رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتروع الآمنين مؤكدا تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول مشاركته في مراسم افتتاح النصب التذكاري لعمليتي (درع الصحراء) و(عاصفة الصحراء) والذي أقيم يوم السبت الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح حيث يخلد هذا النصب التذكاري صمود وطن وتضحيات شعب ويؤكد على قيم الصداقة والتحالف والسلام للأجيال المقبلة ويأتي هذا النصب التذكاري تكريما لجهود وتضحيات القوات الأمريكية وقوات التحالف التي شاركت في حرب تحرير دولة الكويت في عام 1991 كما يأتي استذكارا لدور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة تحالف دولي استثنائي ضم أكثر من 30 دولة توحدت قواتها إلى جانب القوات المسلحة الكويتية دفاعاً عن سيادة دولة الكويت وحق شعبها في الحرية.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحـاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية من نظرائه وزراء الخارجية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة حيث جرى خلال هذه الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بتلك الدول إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين دولة الكويت وتلك الدول.

من جانب آخر أحاطت معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان مجلس الوزراء علما بقيامها بوضع حجر الأساس لمشروع دراسة وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية المكملة لها يوم الاثنين الماضي بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين وعدد من قياديي الوزارة وممثلي الشركة الصينية المنفذة للمشروع مؤكدة معاليها أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذين يولون مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة جل اهتمامهم ورعايتهم حرصا على تحقيق تطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل أفضل مشيرة أن هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها وزارة الأشغال العامة بهدف تطوير منظومة الصرف الصحي في البلاد بما يتوافق مع خطط التنمية ويعزز الاستدامة البيئية.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان حول آخر المستجدات والموقف التنفيذي بشأن عقود مشاريع صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية السريعة وتنظيف شبكة مياه الأمطار وتخطيط الحارات وتركيب العلامات المرورية في تلك الطرق إضافة إلى عقد مشروع تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية لمطار الكويت الدولي الجديد (T2) وأيضا عقود مشاريع الصيانة الجذرية للشوارع الداخلية في جميع محافظات ومناطق دولة الكويت مؤكدة معاليها حرص وزارة الأشغال العامة على تكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني على تنفيذ الشركات لتلك المشاريع للوقوف على آخر المستجدات والتحقق من نسب الإنجاز وسير العمل على أرض الواقع لهذه المشاريع ولضمان التزام الشركات بمعايير الجودة وفقاً لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة.

من جهته أكد مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بمستوى أعمال الصيانة من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية في مناطق دولة الكويت وتأمين انسيابية الحركة المرورية في البلاد.

من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملحق التعديل عليها ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات المقدمة من قبل عدد من شركات القطاع النفطي الحكومي وشركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والأفراد والمتعلقة بالزراعات التجميلية والتخضير لعدد من الشوارع الرئيسية وبعض المواقع والميادين في البلاد والحدائق العامة في بعض المناطـق السكنية إضافـة إلى صبغ عدد من الجسور الرئيسية في مختلف محافظات دولـة الكويت وقــرر مجلــس الوزراء الموافقة على هذه المبادرات معربا عن شكره وتقديـره لتلك المبادرات التي تسـاهم بدعم جهود الدولة في تطوير الـزراعات التجميلية في دولـة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية مشيدا بالجهود التي يبذلها معالي محافظ الأحمدي ورئيس لجنة مبـادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وأعضاء اللجنة في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهـات والأفراد على الاسهام في تجميل وزراعة المساحات الخضراء في البلاد وخلق بيئة حضرية ملائمة وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.