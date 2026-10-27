سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم المبادرات التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.