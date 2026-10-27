وزيرة الشؤون: تعطيل العمل أو تأخير مصالح المواطنين أمر غير مقبول

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع عدد من مسؤولي الوزارة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن تعطيل العمل أو تأخير مصالح المواطنين أمر غير مقبول مشددة على أن مصلحة المواطن أولوية قصوى.

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب اجتماعها مع وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين لمناقشة خطة العمل الشاملة ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز.

وأكدت الحويلة ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

ووجهت المسؤولين إلى وضع خطط عمل واضحة بجداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذها باستمرار ومعالجة أي قصور فورا مع تحمل كل مسؤول مسؤولياته المباشرة في تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وشددت على أنه لا مجال للتراخي أو التسويف في أداء الواجبات مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا ميدانيا جادا ومتابعة دقيقة ومحاسبة على مستوى الإنجاز بما يحقق أهداف الوزارة ويخدم المصلحة العامة.