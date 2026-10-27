وزير الإسكان يؤكد ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع جنوب صباح الأحمد وفق الخطط المعتمدة

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اليوم الثلاثاء ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع جنوب صباح الأحمد وفقا للخطط المعتمدة مع التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية بما يضمن إنجاز المشروع وتحقيق الأهداف الإسكانية المرجوة.

وقال المشاري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة تفقده مشروع جنوب صباح الأحمد أمس الاثنين بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي إن المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين أمران ضروريان لمعالجة التحديات التي قد تواجه التنفيذ وضمان استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات.

واطلع المشاري على حجم الإنجاز في الأعمال الميدانية ضمن عقود تجهيز البنية التحتية للقسائم السكنية والمباني والخدمات العامة واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين والمهندسين المشرفين حول مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع.