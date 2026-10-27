“بوبيان” يعزز حضوره في قطاع الألعاب الإلكترونية بشراكة استراتيجية مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية

البسام والعلي عقد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية

في خطوة تعزز جهوده لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير المواهب الشابة، أعلن بنك بوبيان توقيع شراكة استراتيجية مع النادي الكويتي للألعاب الإلكتورنية، بهدف تعزيز التعاون في تطوير هذا القطاع الواعد، وتوفير بيئة تنافسية واحترافية تتيح للشباب الكويتي تنمية مهاراتهم وتوسيع فرص مشاركتهم في البطولات المحلية والدولية.

وتزامناً مع إعلان الشراكة، أعلن بوبيان عن إطلاق النسخة الثانية من دوري Boubyan E-League، التي تأتي هذا العام بنطاق أوسع في المنافسات، وجوائز نقدية أكبر، إلى جانب اعتمادها من اللجنة الأولمبية الكويتية، بما يتيح للرابحين التأهل للتصفيات النهائية لتمثيل المنتخب الكويتي في البطولات والمحافل الدولية.

وجرى توقيع الشراكة بحضور مساعد مدير عام إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبه البسام، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية عبدالله العلي، إلى جانب عدد من قيادات البنك وممثلي النادي.

شراكة استرتيجية وآفاق جديدة

وفي تعليقه على الشراكة وإطلاق البطولة، قال البسام إن الرياضات الإلكترونية أصبحت اليوم أحد القطاعات الرياضية الواعدة التي تستقطب اهتمام الشباب عالمياً، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة لتطوير مهاراتهم وإبراز قدراتهم، مؤكداً أن بوبيان ينظر إلى هذا المجال باعتباره مساحة مهمة لدعم المواهب الوطنية وتشجيعها على التميز.

وأضاف “تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع النادي الكويتي للرياضات الإلكترونية امتداداً لرؤيتنا في دعم هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة لتوفير بيئة تنافسية واحترافية تتيح للشباب ممارسة شغفهم وتطوير قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمشاركة والتميز على المستويين المحلي والدولي.”

وأوضح أن إطلاق النسخة الثانية من Boubyan E-League يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الدوري، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الألعاب وزيادة قيمة الجوائز يعكسان حرص البنك على الارتقاء بمستوى المنافسات واستقطاب شريحة أوسع من اللاعبين.

وأشار البسام إلى أن اعتماد البطولة من اللجنة الأولمبية الكويتية يعزز مكانتها ضمن المنافسات الرياضية الرسمية، ويمنحها بُعداً احترافياً يتيح للفائزون التأهل مباشرة لتمثيل المنتخب الكويتي في البطولات والمحافل الدولية، بما يهييء للمواهب الوطنية مساراً أوسع للتميز على الساحة الدولية.

لقطة جماعية تضم عدد من قيادات البنك وممثلي النادي

تطور الدوري

وتابع “نطمح إلى أن تكون Boubyan E-League منصة تسهم في اكتشاف المواهب الكويتية وصقل مهاراتها، وتمنح اللاعبين فرصاً حقيقية للتقدم نحو مستويات أعلى من الاحتراف، وصولاً إلى تمثيل الكويت في المحافل الدولية، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في هذا المجال الرياضي المتنامي.”

وأوضح البسام أن النسخة الثانية من Boubyan E-League تشهد توسعاً ملحوظاً في نطاق المنافسات، مع زيادة عدد الألعاب الإلكترونية من 4 إلى 7 ألعاب، بما يتيح فرصاً أوسع للمشاركة واستقطاب المزيد من المواهب، إلى جانب تخصيص جوائز نقدية لغاية 11 ألف دينار كويتي.

تعاون يدعم المواهب

ومن جانبه أكد العلي، أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك بوبيان تعكس أهمية تكامل جهود القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية في تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية بالكويت، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في توفير بيئة تنافسية أكثر احترافية، تدعم اكتشاف المواهب الوطنية وتطوير قدراتها، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً.

وأضاف “نعتز بشراكتنا مع بنك بوبيان ودوره المستمر في دعم الشباب الكويتي، ونتطلع من خلال النسخة الثانية من Boubyan E-League إلى الارتقاء بمستوى المنافسات وتوسيع فرص المشاركة أمام اللاعبين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المستويات الإقليمية والدولية.”

تفاصيل البطولة

وتضم النسخة الثانية من Boubyan E-League سبع ألعاب إلكترونية، هي: (EA FC27، Gran Turismo، Rocket League، Call of Duty Modern Warfare 4، Fortnite، Tekken 8، Fantasy Premier League). وتنطلق المنافسات في الأول من نوفمبر المقبل، تمهيداً للنهائيات المقرر إقامتها خلال ديسمبر في حديقة الشهيد، والذي يشهد تتويج الفائزين.

Boubyan E-Gaming

ويندرج دوري Boubyan E-League ضمن منصة Boubyan E-Gaming، التي تجمع مبادرات البنك وأنشطته في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتشكل امتداداً لإهتمامه بتطوير تجارب ومبادرات تتناسب مع اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.

ومن خلال هذه المنصة، يواصل بوبيان دعم مجتمع الرياضات الإلكترونية وتوسيع فرص المشاركة في بطولاتها، بالتعاون مع الجهات المتخصصة، بما يعزز استمرارية مبادراته ومساهمته في تطوير هذا القطاع الواعد في دولة الكويت