دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاقتحام أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين رفض دولة الكويت القاطع لهذه الانتهاكات المتكررة ولأي محاولات لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك مشددة على ضرورة احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم وصون حرمة المقدسات الدينية في القدس.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لتلك الانتهاكات مجددة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.