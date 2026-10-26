بنك الكويت الوطني ينظم فعالية رياضية خاصة في حديقة الشهيد استعداداً لسباق NBK Run 2026

محمد الصراف والمدربون مع الفائزين والفائزات بجوائز التحدي

في إطار استعداداته المبكرة لسباق NBK Run 2026، نظم بنك الكويت الوطني فعالية رياضية خاصة في حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة، بالتعاون مع نخبة من المدربين المتخصصين في اللياقة البدنية، وذلك في إطار جهوده لتوفير تجربة متكاملة للمشاركين قبل السباق، إلى جانب نشر الوعي بأهمية النشاط الرياضي ودوره في تحسين الصحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وهدفت الفعالية إلى خلق مساحة تفاعلية تشجع الأفراد والعائلات على ممارسة الرياضة وجعل الجري جزءاً من نمط حياتهم اليومي، حيث حظي المشاركون بفرصة الاستفادة من الإرشادات والتدريبات العملية التي ساعدتهم على الاستعداد لخوض السباق وتحسين مستويات لياقتهم البدنية.

وعكست الفعالية حرص بنك الكويت الوطني على توظيف مبادراته المجتمعية لدعم الصحة والرفاه، عبر نشر الوعي بأهمية النشاط البدني وتعزيز الممارسات الصحية اليومية، بما يسهم في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة.

وحظي المشاركون بفرصة الاستفادة من خبرات مدربين متخصصين في اللياقة البدنية والجري، الذين قدموا إرشادات عملية ونصائح مهنية حول الاستعداد للسباقات وتحسين الأداء البدني، إضافة إلى تحفيز الراغبين في خوض تجربة الجري للمرة الأولى على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تبني هذا النشاط الرياضي، كما تضمن الحدث باقة من الأنشطة التفاعلية المصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

تكريم الفائز بالمركز الأول

وحرصاً على إثراء تجربة الحضور، قدم بنك الكويت الوطني هدايا تذكارية لجميع المشاركين، تقديراً لتفاعلهم وتشجيعاً لهم على مواصلة تبني العادات الصحية الإيجابية، وذلك في أجواء جمعت بين الرياضة والتواصل المجتمعي والاهتمام بالصحة العامة.

كما تضمن الحدث تحدياً رياضياً خاصاً أتاح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز نقدية من بنك الكويت الوطني إضافة إلى جوائز مقدمة من نادي سبارك الرياضي و”إنترسبورت”، بما أضفى مزيداً من الحماسة والتفاعل بين الحضور، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة وتشجيع الأفراد على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

وشهدت الفعالية مشاركة فاعلة من قبل شركة علي عبدالوهاب المطوع من خلال تقديم قمصان خاصة بطباعة تذكارية من “إنترسبورت” لجميع المشاركين والحضور، إضافة إلى توزيع مشروبات صحية من “جو آند ذا جوس”. كما وفرت الشركة المتحدة للمرطبات المشروبات لجميع المشاركين طوال فترة الحدث، بما أسهم في توفير تجربة متكاملة ومريحة للحضور.

وبهذه المناسبة، قال خبير – العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في بنك الكويت الوطني محمد الصراف: «يُعد سباق NBK Run الحدث الرياضي الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الكويت، ويشكل منصة تجمع آلاف المشاركين سنوياً حول قيم الصحة والنشاط والحياة المتوازنة، وانطلاقاً من حرصنا على توفير أفضل تجربة للمشاركين، نظمنا اليوم هذه الفعالية لإتاحة الفرصة للاستعداد المبكر للسباق والاستفادة من توجيهات مدربين متخصصين في اللياقة البدنية والجري ضمن أجواء تفاعلية ومحفزة، بما يسهم في تطوير مستوى اللياقة البدنية للمشاركين وتشجيع المزيد من الأفراد على خوض تجربة السباق والمشاركة في نسخته المقبلة بثقة وحماس».

جانب من تمارين الإحماء

وأضاف الصراف: «تسهم هذه الفعالية في خلق تجربة رياضية تتجاوز الجانب البدني، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين، بما يعزز الدافعية نحو تحقيق الأهداف الرياضية الشخصية، كما أن هذه اللقاءات تخلق أجواء من التفاعل الإيجابي والتشجيع المتبادل، وهو ما يضفي قيمة إضافية على تجربة المشاركين ويجعلها أكثر تأثيراً واستدامة».

وأكد الصراف أن الوطني سيواصل الاستثمار في المبادرات المجتمعية التي تترك أثراً إيجابياً ومستداماً، لاسيما تلك المرتبطة بالصحة والرفاه، مشيراً إلى أن الرياضة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، وهو ما يدفع البنك إلى مواصلة دعم البرامج والفعاليات التي تشجع على النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ويعزز التماسك والتفاعل المجتمعي.

ويُقام سباق NBK Run بدعم من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: نيسان البابطين، وأوريدو، وعلي عبد الوهاب المطوع، وإيكويت، وسبارك، وشيبس، والشركة المتحدة للمرطبات، الأمر الذي يساهم في تعزيز نجاح الفعالية وترسيخ أهدافها الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط حياة صحية ومستدامة.

ويواصل بنك الكويت الوطني ترسيخ حضوره كشريك فاعل في دعم المبادرات الرياضية والصحية التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز رفاه أفراده، حيث دأب على تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، ويأتي تنظيم هذه الفعالية امتداداً لهذا النهج الراسخ، وانعكاساً لالتزام البنك بتوظيف برامجه ومبادراته المجتمعية لدعم القضايا المرتبطة بالصحة والنشاط البدني.