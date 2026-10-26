وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية مشتركة من نظيريه الإماراتي والسنغالي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يتلقى رسالة خطية مشتركة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السنغالي شيخ نيانغ

تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رسالة خطية مشتركة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج بجمهورية السنغال الصديقة شيخ نيانغ.

‏وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين إن الرسالة تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المقرر عقده في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأفادت أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية جراح الصباح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي وسفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت حسن سوغو.