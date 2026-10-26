بنك برقان يشارك في فعاليات أسبوع الترحيب بالطلبة في الجامعة الأمريكية “AUK” في الكويت والجامعة الأسترالية “AU”

مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

شارك بنك برقان في فعاليات أسبوع الترحيب بالطلبة في كل من الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) والجامعة الأسترالية (AU)، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وتعكس هذه المشاركة التزام البنك المستمر بدعم الشباب الكويتي وقطاع التعليم، إلى جانب تعزيز تواصله مع طلبة الجامعات.

وشهد أسبوع الترحيب في الجامعتين تفاعلاً لافتاً من الطلبة، حيث حرص ممثلوا بنك برقان على استقبالهم ومشاركتهم عدة أنشطة شملت تقديم قهوة مجانية من “كاريبو كوفي”، والاطمئنان على صحتهم بالتعاون مع مستشفى الكويت، من خلال إجراء فحوصات وتقديم إرشادات صحية. وهدفت هذه الفعاليات إلى توفير أجواء ترحيبية مميزة للطلبة، وتشجيعهم على بدء العام الدراسي الجديد بروح إيجابية وصحة وعافية.

وخلال الفعاليات، تواصل ممثّلو بنك برقان مباشرة مع الطلبة لتعريفهم بالحلول المصرفية والرقمية المبتكرة التي تلبّي احتياجاتهم، وفي مقدّمتها حساب Youth للشباب المصمم خصيصاً لمواكبة أسلوب حياتهم، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية مرنة وسهلة تساعدهم على إدارة مصاريفهم اليومية، ويعزز وعيهم المالي في مرحلة مبكرة، ويدعم استقلاليتهم المالية ويواكب تطلعاتهم المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “تعكس مشاركتنا في فعاليات أسبوع الترحيب حرصنا على التواجد بالقرب من الطلبة والتفاعل معهم مباشرة في بداية العام الأكاديمي. كما نعتز بشراكاتنا طويلة الأمد مع الجامعة الأمريكية في الكويت والجامعة الأسترالية، بما يؤكد اهتمام بنك برقان المستمر بقطاع التعليم وتوطيد علاقته مع فئة الشباب.

فريق بنك برقان في صورة جماعية خلال فعاليات أسبوع الترحيب بالطلبة في الجامعة الأسترالية “AU”

وفي الوقت ذاته، يجسد التعاون الذي يجمع بنك برقان والجامعة الأمريكية في الكويت ومستشفى الكويت نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات تندرج تحت مظلة شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، من خلال توظيف خبراتها وإمكاناتها في مجالات مختلفة لخدمة الطلبة والمجتمع”.

وأضافت النجادة: “نؤمن بأن التواصل مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم يشكلان جزءاً مهماً من نهجنا في تصميم المبادرات والمنتجات التي تواكب تطلعاتهم. ومن خلال حساب Youth ودعمنا المتواصل لحملة “لنكن على دراية”، نسعى إلى تزويد عملائنا الشباب بحلول مصرفية تلائم احتياجاتهم، بالتوازي مع تعزيز وعيهم المالي منذ سن مبكرة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وبما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035 في الاستثمار بجيل الشباب ودعم التنمية المستدامة”.

وفي إطار أنشطته المصاحبة للعودة إلى المدارس، نظّم بنك برقان فعالية عائلية في SKY ZONE في العاصمة مول، جمعت العائلات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد ضمن أجواء ترفيهية تضمنت أنشطة تفاعلية ومسابقات وجوائز نقدية. كما أطلق البنك حملة “مكافآت برقان” الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، والتي أتاحت للعملاء المؤهلين الحصول على 5 أضعاف نقاط المكافآت عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية المؤهلة لشراء المستلزمات المدرسية والملابس والإلكترونيات لدى المتاجر المشاركة.

وسيواصل بنك برقان دعمه للشباب وقطاع التعليم من خلال شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية وبرامجه المتنوعة في مجالات التعليم وتنمية المهارات والوعي المالي، بما يعكس دوره كشريك فاعل في دعم الأجيال الشابة والمساهمة في تطوير قدراتها، تحت مظلة شعاره “أنت دافعنا”.